Herrliches Sommerwetter in Bunyola: Die 7-Tage-Wettervorhersage (22.7.2024)

Das traumhafte Sommerwetter auf Mallorca setzt sich fort

Die Sonne strahlt über Bunyola, und es scheint, als würde sich das perfekte Urlaubswetter noch einige Tage halten. Die kommende Woche verspricht bei klar blauem Himmel Höchsttemperaturen, die perfekt für jegliche Freiluftaktivitäten und Strandbesuche sind.

Montag, 22. Juli 2024: Ein strahlender Wochenstart

Der klarste Himmel begrüßt die Einwohner und Besucher von Bunyola zu Beginn der Woche. Mit einer behaglichen Temperatur von 25 Grad und einer leichten Brise von 5 km/h können Sie die Tage im Freien in vollen Zügen genießen.

Die Höhepunkte der Woche

Von Dienstag bis Donnerstag steigen die Temperaturen weiter an, von sommerlichen 28 Grad am Dienstag bis zu heißen 30 Grad am Donnerstag. Die Luftfeuchtigkeit bleibt bei angenehmen Werten und die klare Sicht bietet ideale Bedingungen für Fotografie-Liebhaber und Naturfreunde.

Wochenend-Ausblick: Das Wochenende in Bunyola wird nicht weniger spektakulär mit Höchsttemperaturen von bis zu 32 Grad, erst am Samstag zeigen sich ein paar wolkenverhangene Momente, doch der Sonnenhimmel behält die Oberhand.

Wetterausblick für Bunyola vom 22. bis zum 29. Juli 2024

Planen Sie Ihre Aktivitäten und genießen Sie die bezaubernden Sonnenauf- und -untergänge, die Bunyola zu bieten hat. Mit Sonnenaufgängen ab 4:39 Uhr und späten Sonnenuntergängen bis 19:11 Uhr können lange Tage im Freien verbracht werden.

