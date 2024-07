Sonne pur und milde Brisen: Das Urlaubswetter in Artà vom 22.07.2024 bis 29.07.2024

Urlaubswetter in Artà: Eine Woche voller Sonnenschein erwartet Sie!

Freuen Sie sich auf herrliche Sommertage in Artà, denn die Sonne zeigt sich von ihrer besten Seite. In der Woche vom 22. Juli bis zum 29. Juli 2024 lacht in Artà der klare Himmel ohne Unterlass, und nur ab und zu gesellt sich eine kleine Wolke dazu. Hier finden Sie die umfassende Wetterprognose für einen unvergesslichen Urlaub auf Mallorca.

Aktuelle Wetterlage in Artà: Ideales Urlaubswetter

Zum Start in die Woche präsentiert sich das Wetter in Artà am Montag, den 22. Juli, mit 25°C und einem ungetrübten, klarblauen Himmel. Ein sanfter Wind von 7 km/h und eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 63% werden Sie begrüßen, während die Sonne bereits um 4:36 Uhr aufgeht und erst um 19:08 Uhr untergeht.

Am darauffolgenden Tag setzen sich die sonnenverwöhnten Bedingungen mit einer kleinen Steigerung auf 26°C fort, und ein leichter Lufthauch von 4 km/h wird die Urlaubsgefühle streicheln. Der 23. Juli überzeugt ebenfalls mit niedriger Luftfeuchtigkeit von 54% und einem beruhigenden Luftdruck von 1020 hPa.

Temperaturen klettern weiter: Höhepunkt in der Wochenmitte

Die gesamte Woche über legen die Temperaturen kontinuierlich zu, mit einem Höhepunkt am Mittwoch, den 24. Juli. Die Quecksilbersäule klettert auf sommerliche 28°C, flankiert von einem lauen Wind mit 5 km/h - perfekt, um die Strände und das kristallklare Wasser der Insel zu genießen. Der Luftdruck von 1017 hPa verspricht weiterhin stabiles Wetter.

Donnerstag und Freitag bleiben bei angenehmen 27°C und einem Himmel so klar, wie das Wasser in den malerischen Buchten rund um Artà. Die Sonnenanbeter werden die frühen Sonnenaufgänge und die langen Abende zu schätzen wissen, die der ausgehenden Juliwoche diesen besonderen mediterranen Charme verleihen.

Ausblick auf das Wochenende: Kaum eine Wolke trübt das Bild

Das Wochenende beginnt mit einem weiteren sonnenreichen Tag. Am Samstag, den 27. Juli, zeigt das Thermometer erneut hohe 28°C an, und ein frischeres Lüftchen mit 7 km/h begleitet den Tag. Nur vereinzelte Wolken lockern das Bild auf, was einen wundervollen Mix aus Sonnenschein und Schattenspielen liefert.

Die neuen Woche klingt am 28. Juli und 29. Juli mit leicht reduzierten 26°C und 27°C aus, wobei sich die Ferienstimmung mit jeweils klarer Sicht in Artà weiterhin glückselig anfühlt. Die Luftdruckverhältnisse bleiben ebenso konstant freundlich.

Perfektes Wetter für alle Urlaubsaktivitäten

In Artà steht einer bunten Palette von Aktivitäten nichts im Wege: Die klarblauen Tage laden ein zum Segeln, zum Genießen ruhiger Strandstunden oder zu Erkundungstouren durch das historische Stadtzentrum. Mit Durchschnittstemperaturen in den hohen Zwanzigern sind sowohl erholsame als auch abenteuerliche Unternehmungen angesagt.

Planen Sie Ihren Mallorca-Urlaub mit der Sicherheit, dass das Wetter in Artà eine verlässlich strahlende Konstante sein wird. Sonnige Aussichten und milde Abendbrisen - das ist Mallorca, wie es leibt und lebt!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.7.2024, 01:23:06. +++