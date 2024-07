Sonnig und warm: Das Wetter in Campos auf Mallorca vom 21.7. bis 28.7.2024 (22.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und ein Hauch von Sommerbrise: Campos genießt perfektes Wetter

Wer in den nächsten Tagen einen Urlaub in Campos auf Mallorca geplant hat, kann sich freuen: Eine Woche voller Sonnenschein und sommerlicher Temperaturen wartet auf die Urlauber und Einwohner der Region. Mit einem fast durchgehend klaren Himmel verspricht die kommende Woche, der perfekte Zeitraum für jegliche Aktivitäten im Freien zu werden.

Wetteraussichten für Campos - Ein kurzer Überblick

Beginnend mit dem Montag, den 21. Juli 2024, können die Besucher in Campos angenehme 25 °C und einen klaren Blauen Himmel erleben. Die Winde halten sich zurückhaltend mit etwa 5 km/h, ideal für eine sanfte Meeresbrise am Strand.

Der Dienstag kündigt sich mit 27 °C ähnlich wunderschön an. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 45% angenehm, und bei einem nahezu ungetrübten Himmel stehen Sonnenbaden und Erkundungstouren nichts im Wege.

Am Mittwoch hält das strahlende Wetter weiterhin an. Mit 26 °C und einer leichten Windzunahme auf 5 km/h bleibt das Klima ideal für Sommeraktivitäten.

Für Donnerstag sagen die Meteorologen leichte Wolkenformationen voraus, allerdings bleibt es mit 27 °C weiterhin warm und einladend.

Der Freitag bringt vereinzelt Wolken mit sich, kann aber mit einer nochmaligen Steigerung der Temperaturen auf 29 °C punkten, während die Luftfeuchtigkeit langsam zurückgeht.

Dann folgt das letzte Juliwochenende: Am Samstag werden atemberaubende 32 °C unter einem klaren Himmel beobachtet, was für eine trockene Hitze mit nur 23% Luftfeuchtigkeit sorgt. Der Sonntag steigert sich auf 33 °C trotz leichter Wolken, und schließlich erreicht der Montag, den 28. Juli, mit 34 °C und einer frischen Brise einen würdigen Abschluss einer wahrlich sommerlichen Woche.

Genießen Sie das sonnige Wetter in Campos

Mit Sonnenaufgangszeiten um 9:20 Uhr und Sonnenuntergang gegen 20:23 Uhr ist jeder Tag in Campos erfüllt von langen und sonnigen Stunden. Ob am Strand liegen, die malerische Umgebung erkunden oder in einem der exquisiten lokalen Restaurants speisen - das Wetter spielt mit.

Für alle Enthusiasten der guten Lebensart, die das warme Wetter im Freien genießen möchten, ist diese Periode auf Mallorca wie geschaffen. Campos bietet auch in dieser Saison wieder eine traumhafte Kulisse für unvergessliche Urlaubserlebnisse.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.7.2024, 01:26:15. +++