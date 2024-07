Sonnige Aussichten und milde Abende: Ihre 7-Tage-Wettervorhersage für Búger (22.7.2024)

Aktuelle Wetterlage in Búger: Strahlender Sonnenschein dominiert die Woche

Die kommenden Tage in Búger/MallorcaBúger zeigen sich von ihrer besten Seite. Mit kaum einer Wolke am Himmel bietet das Wetter ideale Bedingungen für all jene, die das strahlende Sommerwetter genießen möchten. Wir eröffnen die Woche mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die am Montag, dem , bis zu sommerlichen 31°C klettern. Leichte Brisen mit Windgeschwindigkeiten von etwa 3 km/h gewährleisten leichte Abkühlung, und die geringe Luftfeuchtigkeit von 31 Prozent macht die Hitze des Tages angenehm erträglich.

Wetteraussichten für Búger: Sonne pur im weiteren Wochenverlauf

Der strahlend blaue Himmel setzt sich auch in den darauffolgenden Tagen fort: Dienstag (23. Juli) und Mittwoch (24. Juli) verwöhnen uns mit Hochs von 34°C und 35°C - perfekt für Strandbesuche, Wandertouren oder entspannte Stunden im Freien. Dabei bleibt es weiterhin trocken mit geringfügig steigendem Luftdruck.

Leichte Windzunahme bei durchgehend strahlendem Wetter

Gegen Mitte der Woche zeigt sich die Insel gleichbleibend von ihrer sonnigen Seite. Donnerstag und Freitag (25. und 26. Juli) präsentieren sich erneut mit einem klaren Himmel, während die Temperaturen sich stabil bei 34°C halten. Die Windgeschwindigkeit nimmt allmählich zu, bleibt aber mit 4 bis 5 km/h moderat.

Kurzer Regenschauer bringt Abkühlung vor erneuter Aufheiterung

Ein leichter Regenschauer kündigt sich für Samstag, den , an, der die Temperaturen auf 37°C ansteigen lässt - eine kurze Abwechslung in der sonst trockenen Woche. Dies wird jedoch durch eine angenehme Luftfeuchtigkeit und erfrischenden Wind von 6 km/h ergänzt. Der kurze Regen trägt dazu bei, die Landschaft zu beleben und die Luft zu erfrischen.

Wochenende in Búger: Sonnige Momente und leichte Bewölkung

Zum Abschluss der Woche kühlen die Temperaturen leicht auf 31°C ab, mit vereinzelten Wolken am Sonntag. Dieser Hauch von Bewölkung verleiht der Landschaft eine malerische Note, während das Thermometer angenehme 32°C anzeigt - ideal für diejenigen, die dem Trubel des Alltags entfliehen und die Ruhe Mallorcas genießen wollen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.7.2024, 01:24:25. +++