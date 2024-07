Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen in Alaró: Ihre Wetterprognose vom 22.07.2024 bis 29.07.2024

Die Sonne regiert in Alaró: Eine Woche voller Sonnenschein

Alaró erlebt eine Hitzewelle – Die kommende Woche verspricht, die Herzen aller Sonnenanbeter höher schlagen zu lassen. Von klarer Sicht bis hin zu leichter Bewölkung, Alaró erwartet eine Periode des exzellenten Sommerwetters. Die nächste Woche wird von strahlendem Sonnenschein und sommerlich hohen Temperaturen charakterisiert, besondere Beachtung verdient das Wetterhighlight in der Wochenmitte, wo uns die Quecksilbersäule bis auf heiße 34 bis 36 Grad steigen lässt.

Der Blick auf die kommenden Tage in Alaró

Am Montag, den 22. Juli 2024, beginnt die Woche mit einer freundlichen Begrüßung: 29 Grad und ein kaum spürbarer Wind sorgen für ein idyllisches Tagesklima. Der Himmel bleibt ungestört von Wolken, lediglich eine leichte Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 36% sorgt für etwas Schwüle.

Der Dienstag (23.07.2024) setzt noch etwas drauf und nimmt die 30-Grad-Marke spielend. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 29%, und mit einem leichten Wind bleibt es angenehm, trotz der 32 Grad unter der klaren Alaróer Sonne.

Die Wochenmitte präsentiert sich ähnlich eindrucksvoll. Am Mittwoch erwartet uns bei 34 Grad ein kristallklarer Himmel, begleitet von einer weiter fallenden Luftfeuchtigkeit von schlanken 21%. Ein perfekter Tag, um die vielen Freiluftaktivitäten zu genießen, die Alaró zu bieten hat.

Der Donnerstag behält das hohe Temperaturniveau bei, jedoch zeigt der leicht steigende Luftdruck von 1013 hPa, dass sich die Atmosphäre allmählich verändert. Der Wind bleibt schwach und gibt keinen Anlass zur Sorge.

Das Thermometer klettert am Freitag (26.07.2024) auf 36 Grad, wobei die Sonne gnädig vom Himmel brennt. Minimaler Wind und geringe Luftfeuchtigkeit versprechen einen fast tropischen Sommertag.

Interessanter wird es am Samstag, wo sich die ersten Anzeichen von Veränderung bemerkbar machen. Leichter Regen kann auftreten, was bei 37 Grad eine willkommene Abkühlung bietet, während sich die Wolken lediglich zögerlich den Sonnenstrahlen widersetzen.

Am Sonntag, den 28. Juli, fördert der Hauch von zerstreuten Wolken einen angenehmeren Aufenthalt im Freien, während die Temperaturen auf 34 Grad fallen. Der Wind frischt auf, bleibt aber im moderaten Bereich.

Den Ausklang der Woche bildet ein strahlend schöner Montag mit 36 Grad, geringer Luftfeuchtigkeit und einem sanften Lüftchen, das durch die Straßen von Alaró weht.

Genießen Sie das optimale Ferienwetter in Alaró

Dank einer stabilen Hochdrucklage ist mit keinen größeren Wetterumschwüngen zu rechnen. Planen Sie also ohne Sorgen Ihre Outdoor-Aktivitäten und genießen Sie die mallorquinische Sonne in vollen Zügen. Beachten Sie bei diesen Temperaturen immer auch ausreichend Flüssigkeitsaufnahme und Sonnenschutz – die Sommer in Mallorca können sehr intensiv sein!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.7.2024, 01:20:37. +++