Sonniges Hochsommer-Wetter in Binissalem: Die nächsten 7 Tage versprechen Wärme und Klarheit (22.7.2024)

Heiße Tage und laue Nächte: Wettervorhersage vom 22.07.2024 bis 29.07.2024 in Binissalem, Mallorca

In Binissalem bietet die letzte Juliwoche des Jahres 2024 eine Serie von hochsommerlichen Tagen. Mit einem strahlend blauen Himmel und Temperaturen, die kontinuierlich steigen, ist es die ideale Zeit für alle Sonnenhungrigen und Urlaubsgäste auf Mallorca.

Wetter bis zum Wochenende: Sonne satt und Sommer pur

Am Montag, den 22.07.2024, erwacht Binissalem mit einem klaren Himmel, und Temperaturen um 30°C garantieren einen ausgezeichneten Start in die Woche. Die milde Brise mit nur 3 km/h Wind trägt zur angenehmen Atmosphäre bei, wobei die Luftfeuchtigkeit bei behaglichen 33% liegt.

Der Dienstag (23.07.2024) übertrifft dies noch mit einem Temperaturanstieg auf 33°C. Der klare Himmel, der geringe Wind und die sinkende Luftfeuchtigkeit von 26% sorgen für perfekte Outdoor-Bedingungen.

Mitte der Woche, am Mittwoch (24.07.2024), zeigt sich das Thermometer von seiner besonders großzügigen Seite und steigt auf heiße 35°C. Die Trockenheit nimmt zu, denn die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 19%, während der Himmel klar bleibt.

Die Temperaturen halten sich weiterhin hoch

Am Donnerstag (25.07.2024) bleibt das Wetter sonnig bei weiteren 35°C und einen klar blauen Himmel. Der leichte Wind und die Luftfeuchtigkeit von 27% machen diesen Tag zu einem idealen Begleiter für jegliche sommerliche Aktivitäten.

Gegen Ende der Arbeitswoche klettert das Quecksilber noch höher. So verhießt der Freitag (26.07.2024) mit bis zu 37°C und einer geringen Windbewegung von 1 km/h erneut ein brennend heißer Tag.

Wochenendausblick: Kleine Erfrischung durch leichten Regen

Am Samstag (27.07.2024) kommt eine willkommene Abkühlung durch leichten Regen bei weiterhin hohen 38°C. Eine kleine Erfrischung für Natur und Mensch gleichermaßen, während der Wind leicht auf 3 km/h zunimmt.

Der Sonntag (28.07.2024) beschert uns ein wenig Abkühlung mit Temperaturen um die 34°C und leichter Bewölkung. Die Brise frischt auf 5 km/h auf und verspricht eine angenehme Erfrischung unter der verstreuten Wolkendecke.

Der Ausklang der Woche und der Übergang in den neuen Monat erfolgen mit einem strahlend blauen Himmel und sommerlichen 36°C am Montag (29.07.2024). Auch wenn die Tage ein wenig kürzer werden, Binissalem bleibt ein Hotspot für Sonnenanbeter und all diejenigen, die den mediterranen Sommer in vollen Zügen genießen möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.7.2024, 01:23:49. +++