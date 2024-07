Wettervorhersage Campanet: Sonnige Aussichten und milde Abkühlung in der letzten Juliwoche 2024 (22.7.2024)

Wetter in Campanet – Sonnenschein dominiert die Woche

Die Insel Mallorca, bekannt für ihr angenehmes Klima und paradiesische Strände, begrüßt ihre Besucher in Campanet mit einer Woche voller Sonne und blauem Himmel. Um Ihnen detaillierte Informationen zu bieten, gehen wir auf die Wettereinzelheiten vom 22. Juli bis zum 29. Juli 2024 ein.

Angenehme Sommerbrise und viel Sonnenschein

Beginnend mit dem Montag, 22. Juli 2024, können Einwohner und Urlauber in Campanet einen klaren Himmel erwarten, bei angenehmen 30°C und einer sanften Brise von 3 km/h. Diese idyllischen Bedingungen sind perfekt für Ausflüge an die nahegelegenen Strände und bieten ideale Voraussetzungen, um die Schönheit der Insel zu erkunden.

Temperaturen steigen im Laufe der Woche

Mit einem weiteren Tag strahlendem Sonnenschein und sogar noch höheren Temperaturen setzt sich der positive Trend fort. Der Dienstag übertrifft mit 33°C den Vortag und bietet nahezu perfektes Strandwetter. Auch für den Mittwoch zeigen die Prognosen einen klaren Himmel und eine Spitze von 34°C an.

Die zweite Wochenhälfte bleibt mit Hochs von 33°C bis 34°C beständig sonnig und trocken, wobei am Donnerstag und Freitag eine konstante Brise die warmen Temperaturen mildert und für ein angenehmes Urlaubsklima sorgt.

Leichte Abkühlung am Wochenende

Interessant ändert sich das Bild zum Ende der Woche. Der Samstag begrüßt uns gänzlich anders mit leichtem Regen und damit einhergehenden Temperaturen von 36°C, was für eine willkommene Erfrischung an heißen Sommertagen sorgen könnte. Die scheinbare Abkühlung dehnt sich leicht mit der Erscheinung vereinzelter Wolken am Sonntag aus, was die Temperaturen auf 30°C senkt.

Mit einem weiteren strahlenden Tag zum Abschluss, präsentiert der nächste Montag 31°C und einen klaren Himmel und rundet somit eine spektakuläre Woche hervorragender Wetterbedingungen in Campanet auf der Insel Mallorca ab.Campanet

Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge

Die Sonnenaufgänge in dieser Woche finden in einem Rahmen zwischen 4:38 Uhr und 4:44 Uhr statt, die Sonnenuntergänge entsprechend zwischen 19:10 Uhr und 19:04 Uhr – ideale Zeiten, um die atemberaubende Naturschönheit Mallorcas zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.7.2024, 01:25:43. +++