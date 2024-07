7-Tage-Wettertrend für Binissalem, Mallorca: Sonnenschein und steigende Temperaturen (23.7.2024)

Erwarteter Hitzeschub auf Mallorca: Binissalem bereitet sich auf hohe Temperaturen vor

Die Sommerhitze lässt in BinissalemBinissalem nicht auf sich werten. Touristen und Einheimische können sich auf eine Reihe von sonnendurchfluteten Tagen freuen, die eine perfekte Gelegenheit bieten, die vielfältigen Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten in vollen Zügen zu genießen.

Hochsommer in Binissalem: Höhenflug der Quecksilbersäule

Mit Beginn des 23. Juli 2024, leuchtet der klare Himmel über Binissalem bei angenehmen 32°C. Die leichte Brise mit nur 3 km/h wird die Wärme kaum lindern können. Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei 30%, während der Luftdruck auf 1020 hPa stabil bleibt, was sicheres Wetter verspricht. Der Tag beginnt früh um 4:39 Uhr mit einem herrlichen Sonnenaufgang und endet gegen 19:10 Uhr mit einem ebenso spektakulären Sonnenuntergang.

In den darauffolgenden Tagen, bis zum 24. Juli 2024, wird das Thermometer auf 35°C klettern, was die Mittelmeerinsel in ein Bad aus Sonnenstrahlen taucht. Gleichbleibend niedrige Windverhältnisse und eine abnehmende Luftfeuchtigkeit van 23% zeichnen das stabil bleibende Hochdruckwetter aus, und auch der atmosphärische Druck bleibt mit 1017 hPa weiterhin hoch.

Das gleiche Muster setzt sich bis zum 25. Juli 2024 fort, ein Verweilen in den klaren Nächten unter Sternenhimmel gehört zweifellos zu den Höhepunkten dieser hellen Sommertage. Nichtsdestotrotz nähert sich ab dem 26. Juli 2024 mit 37°C eine neue Hitzewelle. Die ungewöhnlich niedrige Luftfeuchtigkeit von 19% und ein leicht nachlassender Luftdruck von 1011 hPa kündigen eine heiße Phase an, die sich am 27. Juli auf 38°C und am 29. Juli auf 39°C steigert.

Kurze Verschnaufpause: Wenige Wolken am Horizont von Binissalem

Am 28. Juli 2024 bietet der Himmel eine kurze Atempause mit einigen wenigen Wolken bei immer noch hohen 36°C. Mit etwas stärkeren Winden um 5 km/h könnte dieser Tag eine kleine Erleichterung von der anhaltenden Hitzeperiode bedeuten.

Mallorca-Wetteraussichten: Ein strahlendes Finale in Binissalem

Zum Abschluss der Woche, am 30. Juli 2024, setzt sich das strahlende Wetter in Binissalem mit 38°C fort. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 16% und einem leicht variierenden Luftdruck ist weiterhin mit klarem Himmel und viel Sonnenschein über Mallorca zu rechnen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.7.2024, 01:24:32. +++