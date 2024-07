Hervorragendes Sommerwetter in Montuïri: Sonne pur und steigende Temperaturen (23.7.2024)

Sonnige Aussichten für Montuïri

Mit einem Blick auf das strahlend blaue Himmelsgewölbe und die warmen Sonnenstrahlen, die Montuïri derzeit verwöhnen, läutet sich eine Woche voller Sonnenschein und Hitze ein. Die aktuelle Wettervorhersage verspricht trockenes und stabiles Sommerwetter, das Urlauber wie Einheimische gleichermaßen erfreut. In den nächsten Tagen können wir uns auf anhaltend klares Himmelszelt sowie auf ein Thermometer, das unaufhörlich Höchstwerte erreicht, einstellen.

Perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Der Dienstag, 23. Juli 2024, empfängt uns mit einer morgendlichen Temperatur von 32°C und einem klar definierten, wolkenlosen Himmel. Der Wind zeigt sich gemächlich mit schwachen 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit verweilt bei erträglichen 32 Prozent. Bei einem Luftdruck von 1020 hPa können Freizeitaktivitäten im Freien ohne Bedenken geplant werden, da keine Niederschläge in Sicht sind. Sonnenauf- und untergang zeichnen malerische Bilder bereits um 04:39 Uhr beziehungsweise um 19:09 Uhr.

Das Thermometer klettert am Mittwoch, 24. Juli, auf 34°C und behält die klare Sicht bei. Die minimale Brise bleibt konstant und sorgt für eine angenehme Frische in den frühen Morgenstunden und den Abendstunden. Mit einer verminderten Luftfeuchtigkeit von 25 Prozent und einem leicht gesunkenen Luftdruck von 1017 hPa bleibt das Wetter ideal für jegliche Unternehmungen unter freiem Himmel.

Die folgenden Tage, 25. bis 29. Juli 2024, läuten mit Temperaturen von 35°C bis 37°C weiterhin den Hochsommer ein. Besonders der Donnerstag und Freitag stechen mit 36°C im Schatten und einer auch dementsprechend niedrigen Luftfeuchtigkeit heraus. Ein leichter Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 7 km/h sorgt am Samstag für eine beinahe unmerkliche Abkühlung, bevor die Temperaturen zum Wochenstart am Sonntag mit satte 37°C nochmals einen Höchstwert erreichen.

Blick auf das kommende Wochenende

Das kommende Wochenende in Montuïri verspricht bei kristallklarem Himmel und herrlicher Sonneneinstrahlung weiterhin heiß zu werden. Der Samstag lässt etwas mehr Wolken zu und der Himmel zeigt sich leicht bedeckt. Dennoch klettert das Thermometer auf 35°C und bleibt somit weiterhin im hohen Bereich. Der Sonntag gipfelt dann in der Hitze der Woche, mit der höchsten Temperatur von 37°C, ein perfekter Tag, um am Strand oder im eigenen Pool Abkühlung zu suchen.

Freuen Sie sich auf lange Tage voller Licht mit Sonnenaufgängen kurz nach halb fünf und Sonnenuntergängen, die erst gegen 19:00 Uhr die Abenddämmerung einleiten. Eine Woche, die ganz im Zeichen des klassischen, heißen spanischen Sommers steht, erwartet die Bewohner und Besucher von Montuïri.

