Hitzewelle in Santa Eugènia: Eine Woche strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen (23.7.2024)

Hochsommerliche Temperaturen in Santa Eugènia: 7-Tage-Wettertrend

Die Sonne regiert über Santa Eugènia, und es gibt kaum einen Grund, den Wetterbericht zu missachten, wenn klare Himmel und steigende Quecksilbersäulen auf einen perfekten mediterranen Sommer hindeuten. Diese kommende Woche verspricht, ein Hitze-Highlight des Jahres 2024 zu werden, mit anhaltend klarem Himmel und stetig steigenden Temperaturen, die in der bezaubernden Gemeinde auf Mallorca für Hochsommergefühl sorgen.

Dienstag, 23. Juli 2024: Eine Oase der Ruhe unter strahlendem Sonnenschein

Gleich zum Wochenbeginn präsentiert sich das Wetter in Santa Eugènia von seiner besten Seite, mit strahlendem Sonnenschein und einer Temperatur, die auf 32°C ansteigt. Ein leichter Wind weht mit etwa 5 km/h, was die Durchschnittstemperatur sehr angenehm macht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei freundlichen 33%, und ein Druck von 1020 hPa signalisiert stabiles Wetter. Genießen Sie das strahlende Blau des Himmels von Sonnenaufgang um 04:40 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 19:09 Uhr.

Mittwoch, 24. Juli 2024: Weiter geht's mit den sommerlichen Genüssen

Wie ein ewig währendes Sommermärchen, so präsentiert sich Santa Eugènia an diesem Mittwoch. Eine moderate Windbewegung von nur 4 km/h lässt die Temperaturen auf 34°C ansteigen, während die Luftfeuchtigkeit auf 24% absinkt. Ein leichter Druckabfall auf 1017 hPa wird vorausgesagt, aber die Sonne bleibt mit einem erneuten klar blauen Himmel der unangefochtene Star des Tages.

Donnerstag bis Sonntag: Das Thermometer klettert

Vom Donnerstag dem 23., bis zum Sonntag den 29. Juli hält die Hitze unermüdlich an. 35°C am Donnerstag steigern sich in einem Crescendo der Sommerhitze bis zu 39°C am Sonntag, mit einer konstanten Beteiligung des klaren Himmels. Die Luft trocknet zunehmend aus, und während die Bewegung der Luft auffrischt, bleibt sie mit 3 bis 6 km/h leicht handhabbar. Die geringere Luftfeuchtigkeit, die bis 13% fällt, und der gleichbleibende Druck runden die Hitze perfekt ab.

Montag, 30. Juli 2024: Ende der Hitzeperiode in Sicht?

Zum Ausklang unseres 7-Tage-Wettertrends erfahren wir in Santa Eugènia einen minimalen Rückgang der Temperaturen auf immer noch warme 38°C. Der Himmel bleibt weitesgehend klar, mit ein paar vereinzelten Wolken, und die Luftfeuchtigkeit zieht wieder leicht an auf 18%. Der konstante Druck bei 1016 hPa und leichter Wind versprechen einen weiteren angenehmen Tag in dieser idyllischen Gemeinde Mallorcas.

Wettervorhersage für Santa Eugènia: Sonne, Hitze, Sommerfreude

Die Sommerwoche in Santa Eugènia lockt mit Freibadwetter und langen Abenden am Strand oder im Café. Nutzen Sie die prallen Sonnenstunden vom frühen Morgengrauen bis in die späte Abenddämmerung, und vergessen Sie nicht die Sonnencreme, denn die Sonne nimmt es ernst mit ihrer Hitzespende.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.7.2024, 01:43:08. +++