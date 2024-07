Hochsommer in Sineu: Sonnige Aussichten und Temperaturen über 30 Grad (23.7.2024)

Strahlend sonnige Tage erwarten Sineu in der kommenden Woche

Die Sommerhitze hat sich auf Mallorca fest etabliert und SineuSineu genießt strahlenden Sonnenschein mit Temperaturen, die das Thermometer über die 30-Grad-Marke klettern lassen.

Das Wetter in Sineu vom 23. Juli 2024 bis zum 30. Juli 2024

Begonnen bei einem komfortablen 33 Grad Celsius am Dienstag, mit leichten Böen von 3 km/h, bietet die Woche weiterhin klaren Himmel, wie man ihn sich für die Sommerferien wünschen würde. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 28% und einem atmosphärischen Druck von 1020 hPa starten wir in die Woche. Der Dienstagmorgen begrüßt uns mit einem Sonnenaufgang um 4:39 Uhr und kündet von einem langen, sonnenverwöhnten Tag bis zum Sonnenuntergang um 19:09 Uhr.

Am Mittwoch erwarten uns ähnliche Bedingungen mit leichten Steigerungen: 35 Grad, klare Sicht und ein leicht erhöhter Wind bis zu 4 km/h. Ähnliches gilt für den Donnerstag – das Hochsommerwetter in Sineu hält demnach an.

Wochenendwetter: Unverändert sonnige Verhältnisse in Sineu

Das Wochenende bringt uns ersten kleinen Wechsel: Am Samstag ein klein wenig Wolken bei 34 Grad, jedoch nichts, was den Sommerfreuden Abbruch tut. Die darauf folgende Woche beginnt ähnlich, mit einem klaren Himmel am Sonntag und sogar einem Anstieg auf satte 38 Grad Celsius am Montag. Hierbei ist auf den idealen Sonnenschutz zu achten und ausreichende Flüssigkeitszufuhr sichergestellt.

Die Abende auf Mallorca in Sineu enden durchweg mit einer angenehmen Abkühlung und bieten die Möglichkeit, die Tage sorgenfrei ausklingen zu lassen. Die Sonne wird uns erst um 19:04 Uhr am nächsten Samstag verlassen und gibt uns viel Zeit, den mallorquinischen Sommer zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.7.2024, 01:46:57. +++