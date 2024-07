Hochsommerliche Hitze in Lloret de Vistalegre: Eine sonnige Woche steht bevor! (23.7.2024)

Sonniges Hochsommerwetter dominiert in Lloret de Vistalegre

Lloret de Vistalegre, bekannt für seine beschauliche Atmosphäre, wird diese Woche zum Inbegriff des mediterranen Sommers. Mit Tageshöchsttemperaturen, die deutlich über 30 Grad Celsius liegen, können sich Einheimische und Besucher auf eine perfekte Woche voller Sonnenschein und blauem Himmel freuen.

Hitze und pure Sonne bestimmen das Wetterbild

Am Dienstag, den 23. Juli 2024, beginnt die Woche mit heißen 33 Grad und einem klaren, wolkenlosen Himmel. Eine sanfte Brise weht mit nur 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit liegt angenehm bei 30%, was bedeutet, dass Sie die Hitze gut aushalten können. Der Luftdruck ist mit 1020 hPa stabil, was auf anhaltend gutes Wetter schließen lässt.

Der Mittwoch folgt dem gleichen sommerlichen Muster. Erwarten Sie strahlenden Sonnenschein und eine Höchsttemperatur von 35 Grad. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 23%, was die hohen Temperaturen etwas erträglicher macht. Und auch am Donnerstag bleibt das Klima nahezu unverändert mit einer weiteren Extraportion Sonnenschein bei einer Spitze von 35 Grad.

Freitag und Samstag klettern die Thermometerstände weiterhin auf heiße 36 bzw. 35 Grad. Besonders beachtenswert ist der Rückgang der Luftfeuchtigkeit am Freitag auf nur noch 16%, was die Hitze für viele Menschen angenehmer macht. Ein leichtes Anziehen des Windes auf 7 km/h könnte am Samstag für etwas Abkühlung sorgen, während vereinzelte Wolken für etwas Schatten spenden.

Der Sonntag wird mit einer Spitzentemperatur von 37 Grad und niedriger Luftfeuchtigkeit zum Highlight der Woche. Genießen Sie das ausgezeichnete Wetter in Lloret de Vistalegre, welches bei diesen Bedingungen zu vielfältigen Aktivitäten im Freien einlädt. Die Hitze hält weiter an, und der Montag verspricht, der bisher heißeste Tag der Woche zu werden – perfekt, um die so typisch spanische Sommersonne in vollen Zügen zu genießen.

Sonnenanbeter sollten jedoch die UV-Strahlung nicht unterschätzen und auf angemessenen Sonnenschutz achten, denn die Sonne zeigt sich von ihrer intensivsten Seite. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten eignen sich hervorragend für malerische Morgen- und Abendstimmungen in dieser charmanten ländlichen Region Mallorcas.

Empfehlung für die perfekte Woche

Machen Sie das Beste aus diesem grandiosen Wetter – ob bei einem Spaziergang durch die Olivenhaine Lloret de Vistalegres, einer Radtour entlang der malerischen Routen oder einfach bei einem entspannten Tag am Pool. Halten Sie sich gut hydriert und suchen Sie während der Mittagszeit etwas Schatten auf, um die Hitze gesund zu genießen.

