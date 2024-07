Mallorca-Wetter: Die Prognose für Consell vom 23.07. bis 30.07.2024 – Hochsommer mit klarem Himmel

Wetteraussichten für Consell: Sonnige Tage stehen bevor

Mit klarem Himmel und Temperaturen, die auch nachts Kaum unter die 30-Grad-Marke fallen, zeigt sich Mallorca von seiner sommerlichen Seite. Besonders in ConsellConsell dürfen sich Einheimische und Besucher auf hochsommerliche Temperaturen freuen. In unserem aktuellen Wetterbericht erfahren Sie, wie das Wetter in der letzten Juliwoche des Jahres 2024 wird.

Ausblick auf die Woche vom 23.07. bis 30.07.2024

In Consell beginnt die Woche mit einem strahlend blauen Himmel. Die Temperaturen steigen am Dienstag, dem 23. Juli, auf heißere 32°C, begleitet von einem Wind mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 34% und einem Druck von 1020 hPa können Besucher ihr Sonnenbad bei praktisch perfektem Sommerwetter genießen. Der Sonnenaufgang ist für die Frühaufsteher um 4:40 Uhr, während der Sonnenuntergang den Tag um 19:10 Uhr auf spektakuläre Weise beschließt.

Die folgenden Tage, vom 24. bis zum 26. Juli, verheißen ebenfalls pures Sommerglück mit Himmel so blau wie das Meer. Mit konsistent warmen Temperaturen von 34°C bis 37°C bleibt es in Consell durchgehend sonnig. Abgerundet wird dies durch eine stetig abnehmende Luftfeuchtigkeit, was auf angenehme Abende mit leichter Brise schließen lässt. Der Wind zeigt sich moderat mit scheuen 3 bis 4 km/h.

Doch der Hochsommer steigert sich noch: Freitag und Samstag erwarten Sie bei gleichbleibend wenig Windspiele Sachs Temperaturen im hochklassigen Bereich. Freuen Sie sich auf bis zu 37°C und eine trockene Luftmit einem Minimum-Prozentsatz selbst für die Insel ungewöhnlichen 15% Luftfeuchtigkeit. Der Sonnenuntergang schlängelt sich langsam nach vorne und grüßt am Samstag um 19:05 Uhr.

Zum Ende unseres Wetterberichts werfen wir einen Blick auf den 29. und 30. Juli, an denen sich die Sonne in Consell nochmals von ihrer stärksten Seite zeigt. Mit schwachem Wind und einer Spitze von 39°C am Sonntag steht einem Tag am Strand oder in den Weinbergen der Region nichts im Wege. Die Woche schließt mit klarem Himmel und immer noch bemerkenswerten 37°C.

Wetterzusammenfassung für Mallorca

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Consell in der Woche vom 23. Juli bis zum 30. Juli 2024 die Sonne unangefochten das Zepter in der Hand hält und mit geringer Bewölkung sowie niedriger Regenwahrscheinlichkeit zu rechnen ist. Die Temperaturen pendeln sich im sehr heißen Bereich ein und liefern somit perfekte Bedingungen für alle Urlauber und Sonnenanbeter. Die Nächte bleiben mild, was angenehme Abende unter freiem Himmel verspricht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.7.2024, 01:28:20. +++