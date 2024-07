Sommerglanz über Santa Margalida: Hitzige Aussichten mit strahlendem Himmel (23.7.2024)

Die Wetterprognose für Santa Margalida - Eine Woche voller Sonnenschein

Während sich das Hochsommerwetter in seiner vollen Pracht entfaltet, erlebt Santa Margalida eine Periode konsequent hoher Temperaturen und reichlich Sonnenschein. Dies präsentiert eine ideale Gelegenheit für Einheimische und Touristen gleichermaßen, die charismatischen Strände und die maltesische Landschaft in vollem Umfang zu genießen.

Sterneklarer Himmel und milde Brise: Ihr Wetter-Update für Santa Margalida

Mit täglichen Temperaturgipfeln, die zwischen 30°C und 34°C variieren, und kristallklarem Himmel verspricht die Woche vom 23. Juli 2024 bis zum 30. Juli 2024 sonnige Aussichten für alle Sonnenanbeter. Geringe Windgeschwindigkeiten von 3 bis 7 km/h sorgen dezent für Kühlung und machen die sommerliche Hitze durchaus erträglich.

Die Luftfeuchtigkeit liegt über die Woche relativ niedrig zwischen 32% und 53%, wodurch die heiteren Tage von einem angenehmen Klima begleitet werden. Mit einem ungefährdenden Luftdruck um die 1012 hPa, gibt es wenig Anlass zur Sorge bezüglich wetterbedingter Unannehmlichkeiten.

Ein Blick auf Sonnenauf- und -untergänge in der aktuellen Woche

Frühe Vogelstimmen kombiniert mit der aufgehenden Sonne, die ihre ersten Strahlen bereits gegen 4:38 Uhr freigibt, läuten idyllische Morgenstunden ein. Das Abendrot zieht sich bis etwa 19:08 Uhr und verspricht lange und erfüllte Sommertage in Santa Margalida.

Wetterdetails für die bevorstehende Woche

An diesem Dienstag, dem 23.07.2024, strahlt der Himmel mit einer maximalen Temperatur von 30°C, klar und ohne Wolken. Wie gewohnt, ist der Himmel über Santa Margalida auch in den nächsten Tagen des Hochsommers hindurch scheinbar grenzenlos.

Von Mittwoch, dem 24.07.2024, bis zum Samstag, dem 27.07.2024, verwöhnt uns die Sonne durchweg mit glasklarem Himmel und Temperaturen von bis zu 33°C. Erst am Sonntag, dem 28.07.2024, finden vereinzelt Wolken den Weg an den Himmel, was jedoch kaum Einfluss auf das herrliche Wettergeschehen hat.

Den krönenden Abschluss bildet der 30.07.2024, an welchem das Thermometer auf bis zu 34°C klettert. Die Sonne setzt ihren Gnadenlauf fort und beschert uns einen optimalen Sommerferientag.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.7.2024, 01:43:37. +++