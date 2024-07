Sonne pur und Sommerwärme: Das Wetter in Calvià, Mallorca – Vorhersage vom 23.07.2024 bis 30.07.2024

Idyllisches Sommerwetter in Calvià: Sonnenschein und angenehme Temperaturen

Die kommende Woche verspricht in Calvià, Mallorca, herrliches Sommerwetter mit viel Sonnenschein und steigenden Temperaturen. Ein perfekter Grund, um Ihre Freizeit im Freien zu verbringen und die Schönheit der Balearen-Insel in vollen Zügen zu genießen.

Wetterprognose: Stabiles Hochdruckgebiet sorgt für klaren Himmel

Beginnend mit dem 23.7.2024, strahlt ein klarer Himmel über Calvià und lädt zu Strandbesuchen und Outdoor-Aktivitäten ein. Eine milde Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h, eine relative Luftfeuchtigkeit von 56% und ein angenehmer Luftdruck von 1021 hPa verstärken das sommerliche Gefühl. Sonnenanbeter kommen bei einer Tageshöchsttemperatur von 27°C voll auf ihre Kosten.

Die darauffolgenden Tage zeigen sich ebenso von ihrer besten Seite: Vom 24.7. bis zum 30.7.2024 dominieren strahlend blauer Himmel und Temperaturen, die sukzessive auf bis zu 32°C ansteigen – ein wahres Paradies für jeden Sonnenhungrigen und Urlauber auf der Suche nach Wärme und Entspannung.

Kontinuierlicher Temperaturanstieg bei niedriger Luftfeuchtigkeit

Mit Tageshöchsttemperaturen, die von 28°C auf locker 32°C am 28.7.2024 klettern, bietet Calvià ideale Bedingungen für diverse Sommeraktivitäten. Die Luftfeuchtigkeit bleibt dabei moderat und schwankt zwischen 41% und 57%, was für ein besonders angenehmes Klima sorgt. Auch der Wind hält sich mit 3 bis 7 km/h zurück und verstärkt das Gefühl von Ruhe und Gelassenheit, das dieser idyllische Ort so großzügig bietet.

Sonnenuntergänge in Calvià - ein unvergessliches Schauspiel

Ein weiteres Highlight sind die langen Tage und die eindrucksvollen Sonnenuntergänge. Die Sonnenaufgangszeiten variieren leicht zwischen 4:41 Uhr und 4:47 Uhr, während die Sonnenuntergänge Sie täglich bis etwa 19:11 Uhr mit einem atemberaubenden Farbspiel verzaubern. Besonders Fotografen und Naturliebhaber werden von diesen magischen Momenten profitieren.

Die Weather API zeigt für die gesamte Woche beständiges Sommerwetter ohne Niederschlag. Somit steht einem unbeschwerten Urlaub oder der täglichen Routine im Freien nichts im Wege.

Fazit: Eine perfekte Woche in Calvià

Die Wettervorhersage für Calvià könnte nicht besser sein. Klare Himmel, wärmende Sonnenstrahlen und eine angenehme Brise machen die letzte Juliwoche zur optimalen Zeit für all Ihre Pläne. Ob Sie nun das Meer genießen, durch die Gassen schlendern oder sich an den Stränden Mallorcas entspannen möchten – das Wetter spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.7.2024, 01:26:08. +++