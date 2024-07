Sonnenglut auf Mallorca: Eine Hitzewelle erreicht Llubí in der nächsten Woche (23.7.2024)

Hochsommerliche Temperaturen und strahlender Sonnenschein in Llubí

Mit einer vorübergehenden Hitzewelle steht den Bewohnern und Besuchern von LlubíLlubí, einem idyllischen Ort im Herzen Mallorcas, eine Woche voller Sonnenschein und heißen Tagen bevor. Die Thermometer klettern auf Spitzenwerte und versprechen eine Woche, in der man sich nach Abkühlung sehnen wird.

Llubí erwartet strahlendes Wetter

Der 23. Juli 2024 begrüßt uns bereits mit einem klarem Himmel und Temperaturen von bis zu 34 Grad Celsius. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von nur 2 km/h verspricht, dass die Hitze sich über den Tag hinweg intensiv anfühlt. Die Luftfeuchtigkeit von 26 % und ein Luftdruck von 1020 hPa weisen auf stabile sommerliche Verhältnisse hin.

Temperatursteigerungen und beständiger Sonnenschein

Die folgenden Tage, vom 24. Juli bis zum 26. Juli, zeigen eine leichte Steigerung der Temperaturen auf 36 bis 37 Grad Celsius bei weiterhin klarem Himmel. Der Wind bleibt moderat mit 3 bis 5 km/h, und der Luftdruck sinkt leicht, was die anhaltende Trockenheit dieser Periode zeigt. Die Luftfeuchtigkeit, welche die Hitze noch intensiver erscheinen lässt, liegt konstant unter 25 %.

Ein Hauch von Wolken am Himmel

Am 28. Juli kündigt sich eine geringfügige Abkühlung an. Mit vereinzelten Wolken am Himmel erreichen die Temperaturen immer noch etwa 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 33 %, was eine kleine Erleichterung im Vergleich zu den vorangegangenen Tagen darstellt. Der Wind weht etwas kräftiger als zu Beginn der Woche mit 6 km/h.

Die Hitze setzt sich fort

Abschließend intensiviert sich die Hitze vom 29. Juli bis zum 30. Juli wieder, indem die Temperaturen auf 37 bis 38 Grad aufsteigen und die Luftfeuchtigkeit auf angenehmere 18% fällt. Der klare Himmel für einen bezaubernden Sternenhimmel abends ist gewährleistet. Hinzu begleitet ein sanfter Wind mit 3 bis 5 km/h diese schwelenden Sommertage.

Fazit und Empfehlungen für die Hitzeperiode

Zusammenfassend steht Llubí eine Woche bevor, die wahrhaftig sommerlich heiß und sonnenreich sein wird. Empfehlenswert ist es, auf ausreichende Hydratation zu achten, die Mittagssonne zu meiden und für ausreichende Abkühlungsmöglichkeiten zu sorgen. Die traumhaft langen Sonnenuntergänge, die in dieser Woche nach 19 Uhr stattfinden, bieten perfekte Momente, um den Tag entspannt ausklingen zu lassen.

