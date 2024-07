Sonnenschein und Sommerhitze: Die Wetterprognose für Lloseta, Mallorca (23.07.2024 bis 30.07.2024)

Der Sommer zeigt sich von seiner schönsten Seite in Lloseta

Die anstehende Woche verspricht in Lloseta auf MallorcaLloseta herrlich sonnige Tage und hohe Temperaturen, die definitiv für Strandwetter sorgen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht des Wetters und können Ihre Outdoor-Aktivitäten und Freizeitplanungen entsprechend ausrichten. Von klarer Sicht unter strahlend blauem Himmel bis hin zu leichten Wolken bietet die Wettervorhersage alles, was das Herz begehrt.

Ein Blick in die sonnige Woche in Lloseta

Am Dienstag, den 23. Juli 2024, startet die Woche in Lloseta mit einer Spitze von satten 32°C unter einem klaren Himmel, umgeben von milder Brise mit nur 2 km/h Wind. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 28% und einem Luftdruck von 1020 hPa wird es eine angenehme Hitze geben, die einen perfekten Strandtag verspricht. Der Sonnenaufgang und -untergang finden spektakulär um 4:39 Uhr bzw. 19:10 Uhr statt.

Die Mittwoch, 24. Juli 2024 und Donnerstag, 25. Juli 2024, bleiben ebenfalls sonnenreich mit Temperaturen um die 34°C, wobei am Mittwoch ein leichter Anstieg der Winde auf 3 km/h zu erwarten ist. Das Barometer zeigt leicht nach unten, bleibt aber mit Werten >1000 hPa im stabilen Bereich.

Der Freitag, 26. Juli 2024 und Samstag, 27. Juli 2024, leiten das Wochenende mit einem Hoch an Sommergefühlen ein. Mit Tempeaturen, die auf 36°C und 37°C ansteigen und der Wind, der sich in Grenzen hält, sind ideale Bedingungen zum Genießen der mallorquinischen Sommerfreuden geboten. Die relative Luftfeuchtigkeit sinkt am Freitag auf 19%, was für sehr trockene Luft sorgt.

Ein leichter Anstieg der Wolken ist erst für Sonntag, 28. Juli 2024, angesagt. Die Temperaturen sinken auf angenehme 34°C bei einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h. Dies könnte eine kleine Abkühlung bedeuten, bevor die Temperaturen gegen Ende der Woche wieder auf 37°C am Montag, 29. Juli 2024, und Dienstag, 30. Juli 2024, hinaufschießen - weiterhin unter klarem Himmel. Perfekt für alle, die die Hitze lieben!

Mit solchen Aussichten bleibt genug Spielraum für zahlreiche Aktivitäten im Freien, ob am Meer oder in den charmanten Gassen von Lloseta. Vergessen Sie nicht, ausreichend Wasser zu trinken und Schutz vor starker Sonneneinstrahlung zu nehmen. Genießen Sie die wunderbare Sommerzeit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.7.2024, 01:33:48. +++