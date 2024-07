Sonnenverwöhntes Wetter in Búger: Eine Woche purer Himmelsglanz auf Mallorca (23.7.2024)

Strahlendes Sommerwetter in Búger: Hochsommerlich Genießen auf der Insel

In der malerischen Gemeinde Búger auf Mallorca dürfen sich Einheimische wie Urlauber gleichermaßen auf eine wohltuende und sonnige Woche freuen. Der Himmel über der Insel zeigt sich von seiner schönsten Seite und verheißt ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Freizeitaktivitäten im Freien.

Sommerliches Hoch in Búger: Tag für Tag pures Vergnügen unter klarem Himmel

Angefangen bei angenehmen 33°C am 23. Juli 2024, zieht das Thermometer stetig nach oben und kündigt für die kommenden Tage eine kleine Hitzewelle an. Ganz gleich, ob Sie die herrlichen Landschaften Búgers zu Fuß erkunden oder eine entspannte Zeit an den goldenen Stränden Mallorcas planen – die Sonne wird Ihr treuer Begleiter sein.

Wind, Wetter und Wellengang: Ideale Bedingungen für Wassersportler

Mit leichtem bis mäßigem Wind, der sich in einer Spanne von 2 bis 6 km/h bewegt, liegt ein Hauch von angenehmer Brise in der Luft. Perfekt für Segler, Windsurfer oder diejenigen, die das sanfte Spiel der Wellen genießen möchten – ohne Sorge vor starken Windböen.

Wohlfühlklima für Körper und Geist: Geringe Luftfeuchtigkeit garantiert

Die Luftfeuchtigkeit in Búger bleibt für Mallorca-Verhältnisse niedrig – zwischen 22% und 41% –, bietet somit ein angenehmes Klima, um die mallorquinische Sonne zu genießen. Denn auch bei höheren Temperaturen bleibt das Gefühl von Schwere oder Überlastung somit in weiter Ferne.

Wettertrend für Búger in der Übersicht: Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

Die Sonne greift stets früh nach der Bühne des Himmels, beginnend mit 4:39 Uhr für den 23. Juli und gliedert sich eine Minute nach der anderen ab bis zu 4:45 Uhr am 30. Juli. Abends verabschiedet sich unser Stern sanft zwischen 19:03 Uhr und 19:09 Uhr und hinterlässt einen goldenen Schleier am Horizont.

Resümierend: Perfekte Woche in Búger - Vorausschau für Bewohner und Gäste

In Búger steht uns eine wahrhaft goldene Woche bevor, in der die Lebensfreude unter dem klaren Himmel Mallorcas zu einem nahezu greifbaren Gefühl wird. Packen Sie Ihre Sonnencreme, Hut und positive Laune ein – Búger lädt ein zum Verweilen und Energietanken!

