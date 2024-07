Sonnige Aussichten für Campanet: Die Wetterprognose vom 23. Juli bis 30. Juli 2024 (23.7.2024)

Strahlender Sommer in Campanet: Eine Woche voller Sonnenschein

Der Hochsommer auf Mallorca zeigt sich von seiner strahlendsten Seite, und die Bewohner sowie Urlauber in Campanet können sich auf eine Woche voller Sonnenschein und hoher Temperaturen einstellen. Mit einer klaren Himmelsvorhersage und Maximum-Temperaturen, die kühne 36°C erreichen, wird es Zeit, die Sonnencreme herauszuholen und sich auf die Hitze gut vorzubereiten.

Wetterdetail für Campanet: Tag für Tag sonnig und heiß

Die Wetterkarte für die Region um Campanet zeichnet ein durchgängig positives Bild für Freiluftaktivitäten, angefangen am 23. Juli 2024. Bereits zu Wochenbeginn dominieren sonnige Himmel mit maximalen 33°C und einer angenehm schwachen Brise, was ideale Bedingungen für einen Besuch am Strand oder eine Wanderung durch die malerische Landschaft bietet.

Mit einsetzendem 24. Juli erreicht das Quecksilber sogar die 34°C-Marke bei gleichbleibend klarem Himmel, und die leichte Zunahme der Windgeschwindigkeit verspricht eine erfrischende Brise. Die Luftfeuchtigkeit bleibt angenehm niedrig, was die gefühlten Temperaturen nicht zu drückend erscheinen lässt.

Die gleichermaßen sonnigen Aussichten behalten ihre Gültigkeit gleichbleibend bis zum 26. Juli, an dem die Temperatur nochmals auf 35°C klettert. Die Tage ab dem 27. Juli und bis zum Wochenende könnten nicht besser sein für all jene, die Mallorcas Sommertage in vollen Zügen genießen möchten. Marschiert die Temperatur am 27. Juli auf 36°C hoch, leicht bewölkte Himmel zaubert am 28. Juli mit 32°C eine kleine Verschnaufpause herbei, bevor die Hitze zum Monatsende wieder Spitzentemperaturen erreicht.

Kurzinfo: Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten führen zu langen, warmen Sommertagen

Die frühen Sonnenaufgänge um 4:39 Uhr eröffnen lange, lebensfrohe Tage und bietet sich perfekt an, um die ersten Urlaubsaktivitäten in der erwachenden Natur zu beginnen. Sommernächte fallen ein, wenn sich die Sonne um 19:09 Uhr für den Tag verabschiedet und bietet die ideale Gelegenheit für stimmungsvolle Abendveranstaltungen unter freiem Himmel.

Fazit: Eine perfekte Woche in Campanet für Sonnenanbeter und Sommerliebhaber

Die Wetteraussichten für CampanetCampanet versprechen eine hinreißende Woche für alle Sonnenhungrigen und solche, die sich gerne im Freien aufhalten. Mit wenig Wind und mäßiger Luftfeuchtigkeit ist optimaler Genuss unter Mallorcas Sonne vorbestimmt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.7.2024, 01:26:37. +++