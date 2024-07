Sonnige Aussichten für Son Servera: Die Wetterprognose für den 23. Juli bis 30. Juli 2024 (23.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und milde Temperaturen in Son Servera

Direkt aus dem Herzen von Son Servera: Wir erwarten Sie mit einem charmanten Sonnenbad in den nächsten Tagen! Der klarblaue Himmel wird für Sie bereitstehen, während Temperaturen um die 27-29 Grad Sie in eine sommerliche Stimmung versetzen.

Idylle pur: Ihr Wetterbericht vom 23. bis 30. Juli 2024

Die Woche startet am 23. Juli mit einem tadellosen klaren Himmel bei einer angenehmen Temperatur von 27 Grad. Die sanften Winde mit lediglich 3 km/h bringen gerade genug Brise, um die Luft frisch zu halten, gepaart mit einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 55%. Früh aufstehen lohnt sich, um den Sonnenaufgang um 4:37 Uhr nicht zu verpassen, während der Sonnenuntergang um 19:07 Uhr den Tag perfektioniert.

Das Wetter hält seine stillvolle Linie; am 24. und 25. Juli liegt die Höchsttemperatur bei 28 Grad und die Himmel bleiben klar. Ein leichter Wind mit bis zu 6 km/h weht über die stimmungsvollen Küsten, während der Sonnenaufgang und -untergang nur eine Minute später als am Vortag stattfindet.

Am 26. Juli grüßt ein kleiner Temperaturrückgang auf 27 Grad, doch die Sonne bleibt weiterhin Ihr treuer Begleiter. Mit einer leicht erhöhten Luftfeuchtigkeit von 60% genießen Sie das milde Inselklima in vollen Zügen. Diese Bedingungen finden ihre Fortführung bis zum 27. Juli, wenn ein paar vereinzelte Wolken erscheinen, allerdings ohne den Sonnengenuss zu trüben.

Mixed-Weather-Wende Ende Juli in Son Servera

Wenn auch wenige Wolken am Himmel erscheinen, so bleibt es am 28. Juli weiterhin lange hell bei einer konsequenten Temperatur von 28 Grad. Der Himmel zeigt ein leicht zerbrochenes Wolkenbild, das dem Tag Charakter verleiht, ohne dass regnerische Stimmung aufkommt.

Der 29. Juli kündigt sich erneut mit klarem Himmel und einem Thermometerstand von 28 Grad an, gefolgt von einem strahlenden Abschluss am 30. Juli, an dem das Quecksilber sogar auf 29 Grad hinaufklettert. So verabschiedet sich der Monat mit perfektem Sommerwetter und legt die ideale Basis für Urlaubsaktivitäten jeglicher Art.

Die Woche in Son Servera - ein wahres Fest für Sonnenliebhaber. Egal, ob Sie am Strand entspannen, in den pittoresken Gassen schlendern oder kulturelle Veranstaltungen besuchen – das Wetter spielt mit und bietet Ihnen die beste Kulisse für unvergessliche Momente!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.7.2024, 01:48:05. +++