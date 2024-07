Sonniges Sommerwetter in Manacor: Eine Wetterprognose für die letzten Julitage 2024 (23.7.2024)

Das Wetter in Manacor – Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen

Die kommende Woche in Manacor verspricht sonnige Tage und angenehme Abende. Mit klarem Himmel und Temperaturen um die 30°C, ist perfektes Sommerwetter für den Outdoor-Genuss vorprogrammiert. Hier erfahren Sie, wie sich das Wetter im Herzen Mallorcas im Detail entwickeln wird.

Sonnige Aussichten für die Woche vom 23. bis 30. Juli 2024

Wir starten in die Woche mit einem hervorragenden Start in den Tag: Am Dienstag begrüßt uns ein klarer Himmel mit einer Höchsttemperatur von 31°C bei sanften Windgeschwindigkeiten von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 37%, und der Luftdruck misst stabile 1020 hPa.

Die Sonne in Manacor wird die nächsten Tage reichlich scheinen, mit Sonnenaufgang um 04:38 Uhr und Sonnenuntergang um 19:08 Uhr. Ähnlich strahlendes Wetter verfolgt uns am Mittwoch, den 24. und Donnerstag, den 25. Juli, mit ein wenig mehr Feuchtigkeit in der Luft, aber weiterhin viel Sonnenschein.

Leichte Wolkenbildung zum Wochenende

Das Wochenendwetter bringt eine geringfügige Abänderung, wenn am Samstag, den 28. Juli leicht zerbrochene Wolken den Himmel dekorieren könnten. Doch keine Sorge, lasst die Picknickdecken nicht im Schrank: Die Temperaturen bleiben konstant bei etwa 31°C und der Himmel klärt sich bis zum Sonntag wieder perfekt auf.

Am Ende unserer Wetterwoche, am Montag den 30. Juli, erreicht uns der Höhepunkt der sommerlichen Temperaturen mit heißen 33°C. Der Wind bleibt schwach, die Luft trocken und der Himmel klar – ideale Voraussetzungen für jegliche Aktivitäten im Freien.

Sichern Sie sich Ihren Platz in der Sonne und genießen Sie das ausgezeichnete Wetter Mallorcas in seiner vollen Pracht. Ob am Strand, beim Wandern oder in eines der vielen gemütlichen Cafés in Manacor – die kommenden Tage versprechen pure Lebensfreude unter der mediterranen Sonne.

