Strahlend blauer Himmel über Marratxí: Die sonnige Wettervorhersage für die letzte Juliwoche 2024 (23.7.2024)

Sommerlich Heiteres Wetter auf Mallorca: Eine Woche voller Sonnenschein in Marratxí

Der Hochsommer in Mallorca zeigt sich von seiner besten Seite! In Marratxí erwarten uns in den kommenden Tagen des Julis ungetrübter Sonnenschein und hohe Temperaturen. Die ideale Zeit, um die zahlreichen Strände und die Natur dieser traumhaften Baleareninsel in vollen Zügen zu genießen. Im Detail sieht die Wetterlage wie folgt aus:

Heiter und warm – Das Wetter von Dienstag bis Sonntag

Am Dienstag, den 23. Juli 2024, beginnt der Tag mit einer angenehmen Morgentemperatur von 30°C unter einem klaren Himmel. Mit einem sanften Wind von 5 km/h, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 44% und einem Luftdruck von 1021 hPa wird der Tag überaus angenehm. Der Sonnenaufgang um 4:40 Uhr läutet einen idyllischen Tag ein, der sich bis zum Sonnenuntergang um 19:10 Uhr erstreckt.

Die folgenden Tage, vom 24. bis 26. Juli, versprechen vergleichbare Bedingungen mit Höchsttemperaturen, die von 32°C bis 34°C variieren. Der Himmel bleibt weiterhin klar, bei wunderbar niedrigen Windgeschwindigkeiten und angenehmer Sommerhitze. Das Meer lädt mit seiner Erwärmung herzlich zum Baden ein und beschert allen Wasserratten eine exzellente Zeit im glasklaren Mittelmeer.

Die Spitze des Sommerhochs erreichen wir am 27. und 28. Juli, mit Höchsttemperaturen um 35°C und 36°C. Eine leichte Brise sorgt für eine angenehme Abkühlung, während die Luftfeuchtigkeit sinkt und perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten aller Art bietet.

Den Höhepunkt der Hitze erleben wir am Sonntag, den 29. Juli, mit einem Temperaturmaximum von 38°C, bevor es zum Abschluss der Woche wieder auf angenehmeres Niveau herabsinkt.

Milde Brisen zum Wochenabschluss

Am Montag, den 30. Juli 2024, schließt sich die Woche mit einer maximalen Temperatur von 35°C und klarem Himmel. Der Wind bleibt zuverlässig mild, und die Luftfeuchtigkeit nimmt ein wenig zu, was das allgemeine Wohlbefinden fördert.

Fazit: Eine großartige Woche in Marratxí

Die letzte Juliwoche ist somit perfekt geeignet, um das vielfältige Freizeitangebot Mallorcas unter freiem Himmel auszuschöpfen. Ob beim Wandern, Segeln, Golfen oder einfach nur beim Entspannen am Strand – Marratxí bietet ideales Sommerwetter für alle Vorhaben.

