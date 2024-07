Strahlende Sonnentage in Alaró: Ihre Wetterprognose für die letzte Juliwoche 2024 (23.7.2024)

Glühende Hitze und strahlender Sonnenschein: Die Wetteraussichten für Alaró

Die Sonne lacht über Alaró, und die Temperaturen steigen noch weiter! Die kommende Woche verspricht hochsommerliche Verhältnisse mit einem Himmel, der fast durchgehend von der Sonne beherrscht wird.

Heißer Sommer in Alaró: Wettertrend vom 23.07.2024 bis 30.07.2024

Beginnend mit Dienstag, dem 23. Juli 2024, erwartet die Bürger und Besucher von Alaró ein herrlich klarer Himmel bei Temperaturen um 31°C. Ein laues Lüftchen sorgt mit 4 km/h für eine leichte Brise.

Die Hitze intensiviert sich am 24. Juli, wo das Thermometer auf 34°C steigt und die klare Sicht unverändert bleibt, ideal für alle Sonnenanbeter und Freizeitaktivitäten im Freien.

Auch der 25. Juli verspricht einen wolkenlosen Tag, gleiche Temperaturen von 34°C und eine konstante leichte Brise.

Mit dem 26. Juli erreicht uns dann der Höhepunkt dieser hitzigen Woche mit einem Hoch von 36°C. Der Himmel bleibt weiterhin blau und makellos.

Freitag, der 27. Juli, überrascht mit Rekordtemperaturen von 37°C, wobeie die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 16% sinkt, sodass die Hitze erträglich bleibt.

Ein paar vereinzelte Wolken am Himmel sind erst am Samstag, 28. Juli, zu sehen, dies ändert jedoch nichts an der beinahe tropischen Temperatur von 35°C.

Das Ende der Prognose bildet der 29. Juli mit einem beeindruckenden Temperaturhoch von 39°C. Ein perfekter Tag, um sich in den kühleren Abendstunden im Freien zu entspannen.

Die erleichternde Abkühlung am Montag, den 30. Juli, ist nur eine leichte, wobei das Thermometer immer noch bei 37°C bleibt. Der Wind bleibt gering und die Bedingungen überwiegend sonnig.

Tipps für die heiße Woche in Alaró

Angesichts dieser extremen Temperaturen lautet der Rat: ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, Sonnenschutzmittel nicht vergessen und die Mittagshitze bestenfalls im Schatten verbringen oder in kühlen Innenräumen. Es ist eine perfekte Zeit, um die mallorquinische Kultur in Museen oder während kühler Abendspaziergänge zu genießen.

Verfolgen Sie regelmäßig die Wetterupdates, um keine unerwarteten Änderungen zu verpassen. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren und genesungsreichen Aufenthalt in der malerischen Gemeinde Alaró auf Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.7.2024, 01:20:31. +++