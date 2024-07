Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Die Wetteraussichten für Petra, Mallorca (23.7.2024)

Sonne pur in Petra: Ihr Wetterbericht vom 23. Juli bis 30. Juli 2024

Petra, die charmante Gemeinde im Herzen Mallorcas, erwartet Sie in den kommenden 7 Tagen mit einem Wetter, das kaum mehr Wünsche offen lässt. Unter dem klaren Himmel von Petra wird das sonnige Gemüt seiner Bewohner und Besucher widergespiegelt, ideal für alle, die dem Alltagsgrau entfliehen und warme, mediterrane Tage genießen wollen.

Die Tageshöhepunkte der Wetterwoche in Petra

Beginnend mit dem 23. Juli 2024, begrüßt Petra seine Gäste mit einer behaglichen Temperatur von 27°C und einer sanften Brise mit 6 km/h Windgeschwindigkeit. Die Luftfeuchtigkeit liegt angenehm bei 24%, und der Luftdruck bei 1010 hPa.

Die folgenden Tage bieten ähnlich angenehme Bedingungen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant, während die Temperaturen von 26°C am 24. Juli zu einem Spitzenwert von 29°C am 26. Juli und 28. Juli leicht ansteigen. Begleitet von sanften bis moderaten Winden ist dieses Wetter perfekt, um Petra und seine Sehenswürdigkeiten zu erkunden oder entspannte Stunden an den Stränden Mallorcas zu verbringen.

Die perfekte Woche für Outdoor-Aktivitäten

Die klaren Abende, mit Sonnenuntergängen zwischen 16:33 Uhr und 16:37 Uhr, laden zu romantischen Spaziergängen und entspannten Abendessen im Freien ein. Der Sonnenaufgang, der sich täglich kurz vor 3 Uhr Morgens ereignet, bietet Frühaufstehern spektakuläre Momente in der aufwachenden Natur Mallorcas.

Prächtiges Wetter für Ihren Besuch in Petra

Zum Abschluss der Wetterwoche am 30. Juli 2024 können Sie sich über gleichermaßen freundliche Witterungsbedingungen freuen: Eine Höchsttemperatur von 27°C, einen sanften Wind mit 5 km/h und eine erholsame Luftfeuchtigkeit. Es sind die perfekten Voraussetzungen, um Ihre Zeit auf Mallorca sorgenfrei ausklingen zu lassen.

Freuen Sie sich auf eine ungetrübte Woche in Petra, in der das Wetter mit Klarheit und angenehmer Frische besticht und bei der Sie die Schönheiten Mallorcas in vollen Zügen genießen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.7.2024, 01:39:13. +++