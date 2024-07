Strahlender Sonnenschein und Sommerhitze: Das 7-Tage-Wetter für Santa Maria del Camí (23.7.2024)

Aktuelle Wetterprognose für Santa Maria del Camí

Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí, ein idyllischer Ort auf Mallorca, dürfte in der nächsten Woche Urlauberherzen höherschlagen lassen. Mit einem beständigen Hoch, welches sich über der Baleareninsel positioniert, erwartet die Einwohner und Besucher eine Serie von klaren Himmeln und steigenden Temperaturen.

Perfekte Bedingungen für Sonnenanbeter: Keine Wolke in Sicht

Am Dienstag, dem 23.07.2024, startet die Woche bereits sehr warm. Das Quecksilber klettert auf sommerliche 30°C, während uns ein leichtes Lüftchen um die Ohren weht mit nur 5 km/h. Neben der angenehmen Wärme sind die relativen Luftfeuchtigkeit von 40% und der Luftdruck von 1021 hPa hervorzuheben, was für Komfort unter der mallorquinischen Sonne spricht. Mit dem Sonnenaufgang um 4:40 Uhr und dem Sonnenuntergang um 19:10 Uhr ist genügend Zeit, das strahlende Wetter zu genießen.

Hitzewelle in Santa Maria del Camí: Die Temperaturen steigen

Die darauffolgenden Tage, Mittwoch (24.07.) und Donnerstag (25.07.), präsentieren sich mit anhaltendem klarem Himmel und Temperaturen, die sich auf 33°C belaufen. Die Abendstunden laden zu langen Spaziergängen ein, denn die Hitze wird sanft von einer milden Brise unterstützt, die sich mit 4 km/h kaum bemerkbar macht. Die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter, was das trockene Hitzegefühl verstärkt.

Die Gluthitze erreicht ihren Höhepunkt: Das Wochenende in Santa Maria del Camí

Das Wochenende beginnt am Freitag, den 26.07.2024, mit einer weiteren Steigerung der Temperaturen. Mit 35°C, die am Samstag auf 36°C anwachsen, erreicht die Hitze fast schon tropisches Niveau. Gleichbleibend niedriger Wind und eine weitere Reduktion der Luftfeuchtigkeit sorgen für beste Voraussetzungen, um die zahlreichen Cafés und Restaurants unter freiem Himmel aufzusuchen. Der Himmel über Santa Maria del Camí bleibt wolkenfrei, was gerade für Fotografiebegeisterte und Sonnenbadende ideal ist.

Der Sonntag (29.07.) wird mit erwarteten 38°C zum Höhepunkt der Wärmeentwicklung. Strandbesucher und Sommeraktive dürfen sich auf einen heißen Tag, begleitet von mildem Wind freuen, bevor am Montag (30.07.) die Temperaturen sich wieder auf 36°C einpendeln. Auch hierbei behält der klare Himmel die Oberhand.

Fazit: Eine Woche voller Sonne in Santa Maria del Camí

Für alle, die ein Zufluchtsort vor offenen Büros und Arbeitsstätten suchen, bietet Santa Maria del Camí in der kommenden Woche die perfekte Möglichkeit, um sich in das sommerliche Treiben Mallorcas zu stürzen. Von früh bis spät sonnenverwöhnt, lädt das schöne Wetter zu allen nur denkbaren Freiluftaktivitäten ein. Das stabile Sommerhoch verspricht ungetrübten Urlaubsgenuss in einem der malerischsten Orte Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.7.2024, 01:44:20. +++