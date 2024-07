Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen: Die Wetteraussichten für Selva auf Mallorca (23.7.2024)

Heißes Sommerwetter erwartet Selva in der kommenden Woche

Die kommenden Tage bringen den Einwohnern und Besuchern von Selva auf Mallorca eine Welle klarer Himmel und kontinuierlich steigende Temperaturen. Mit Höchstwerten, die in der nächsten Woche über die 30-Grad-Marke klettern, ist eine Hitzewelle in vollem Gange.

Heute, 23. Juli 2024: Kristallklarer Himmel über Selva

Heute beginnt die Woche in Selva mit einem strahlend klaren Himmel bei einer Tageshöchsttemperatur von 33 Grad Celsius. Die Sommerhitze wird von einem schwachen Wind begleitet, der kaum für Abkühlung sorgt, während die Luftfeuchtigkeit niedrig bleibt. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang bilden ein pittoreskes Schauspiel am weiten Horizont.

Die Wetterprognose für Selva bis zum 30. Juli

In dieser Woche dürfen sich Urlauber und Anwohner auf konstant sonniges Wetter einstellen. Einzig am 28. Juli werden ein paar Wolken erwartet, die allerdings kaum Einfluss auf die sommerlichen Temperaturen nehmen werden. Die Luftfeuchtigkeit bleibt während der gesamten Zeit angenehm niedrig, was die warmen Tage erträglicher macht.

Wetter-Highlights:

Für alle, die ihre Tage am Strand oder unter freiem Himmel verbringen möchten, bietet diese Woche ideale Bedingungen. Vergessen Sie jedoch nicht, sich angemessen zu schützen – viel Wasser trinken, Sonnencreme auftragen und zwischenzeitlich Schatten suchen sind unverzichtbare Maßnahmen in dieser Hitzeperiode.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.7.2024, 01:45:30. +++