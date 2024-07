Strahlendes Sommerwetter: Eine sonnige Woche erwartet Mancor de la Vall auf Mallorca (23.7.2024)

Die Temperaturen klettern in die Höhe: Sonnenschein pur in Mancor de la Vall

Während sich der Juli seinem Ende neigt, zeigt sich in Mancor de la VallMancor de la Vall das Wetter von seiner besten Seite. Mit klarem Himmel und sommerlichen Temperaturen sorgt das Wetter für ideale Bedingungen, um die Schönheit Mallorcas zu genießen. In der aktuellen Wettervorhersage für die Woche vom 23. Juli bis zum 30. Juli 2024 steht eines im Vordergrund: Sonne, soweit das Auge reicht.

Ideal für Urlauber und Einheimische: Sonne tanken und Entspannung pur

Der Dienstag, 23. Juli 2024, begrüßt die Bewohner und Gäste von Mancor de la Vall bereits mit 31 Grad und einem strahlend blauen Himmel. Mit einer leichten Brise von nur 2 km/h und einer geringen Luftfeuchtigkeit von 29% verspricht dieser Tag, ein wahrer Genuss für alle zu werden, die die Hitze lieben. Der Sonnenuntergang um 19:10 Uhr rundet den Tag perfekt ab.

Wettertrend: Die Hitze bleibt konstant

In den darauf folgenden Tagen bleiben die Temperaturen beständig hoch, mit Höchstwerten um 33 Grad am Mittwoch und Donnerstag und steigern sich am Freitag und Samstag sogar auf 35 Grad. Besonders erwähnenswert ist die sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, die für ein angenehmes Klima selbst bei diesen Temperaturen sorgt.

Ein Hauch von Kühle: Etwas Wind am Wochenende

Am Samstag, 28. Juli, dürfen sich Mallorca-Liebhaber über leicht bewölktes Wetter; ein perfekter Tag, um die Schönheit Mancor de la Valls mit ein paar wenigen weißen Schleierwolken im Himmel zu erleben. Der Wind frischt leicht auf 5 km/h auf, bringt dabei jedoch keine Abkühlung, denn es bleibt bei 32 Grad heiß.

Das große Finale: Hitze Höhepunkt Ende Juli

Zum Abschluss der Woche setzt Mallorca noch einen drauf: Sonntag und Montag verwöhnen mit 36 Grad und einer weiterhin klaren Sicht auf den weitläufigen Himmel. Ein echtes Hitze-Hoch mit Wohlfühlcharakter! Auch wenn der Wind leicht auffrischt, wird er die sommerlichen Temperaturen kaum beeinträchtigen.

Die Wetterprognose für Mancor de la Vall in der nächsten Woche verspricht somit viel Sonnenschein und hohe Temperaturen. Ein perfektes Wetter, um die zahlreichen Freizeitaktivitäten auf Mallorca zu genießen oder einfach am Strand zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen.

