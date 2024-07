Strahlendes Sommerwetter in Costitx: Eine Woche unter der Sonne Mallorcas (23.7.2024)

Das aktuelle Wetter in Costitx: Sonniger Hochsommer auf der Insel

Die Vorhersage verspricht eine durchweg sonnige Woche in CostitxCostitx, einem charmanten Ort im Herzen von Mallorca. Hochsommerliche Temperaturen und fast wolkenloser Himmel bieten ideale Bedingungen für alle, die das mediterrane Flair und warme Sommerabende lieben.

Die aktuellen Wetteraussichten: Wie wird das Wetter heute in Costitx?

Heute, den 23. Juli 2024, begrüßt uns ein klarer Himmel mit Temperaturen um die 34°C. Eine leichte, angenehme Brise mit Windgeschwindigkeiten von etwa 3 km/h spendet nur wenig Abkühlung in der sommerlichen Hitze. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 26%, was für trockene und angenehme Bedingungen sorgt. Der Luftdruck misst stabil bei 1020 hPa.

Auf Sonnenanbeter wartet eine heiße Woche

Die folgenden Tage in Costitx versprechen einheitlich heißes und trockenes Wetter. Am 24. und 25. Juli erwartet man Temperaturen von etwa 36°C bei klarem Blauhimmel. Der Wind bleibt mit 4 bis 5 km/h sanft, was die intensiven Sonnenstrahlen kaum abmildert. Die kommenden Tage punchen drückend durch. Der Luftdruck beginnt zu sinken und erreicht am 26. Juli einen Wert von 1011 hPa.

Der Höhepunkt der Hitzewelle in Costitx

Zum Wochenende hin bleibt es weiter entschieden sommerlich. Besonders am 27. Juli steigen die Temperaturen auf den Höchststand von 38°C, während der Himmel seelenruhig für klare Sicht sorgt - ein Sonnentraum für Hitze-Liebhaber. Achtung: Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 13%, was zu einer erhöhten Brandgefahr und Trockenheit füuhren kann. Zum 28. Juli hin gesellen sich ein paar vereinzelte Wolken dazu, und am 29. Juli erleben wir erneut einen klaren Himmel bei 38°C. Diesen Hochgenuss komplettiert der 30. Juli mit einer Spitzen-Temperatur von 39°C.

Kurze Übersicht: Das Wetter der kommenden Tage

Ein Rat für Einheimische und Besucher gleichermaßen: Nutzen Sie die Morgen- und Abendstunden für Outdoor-Aktivitäten und denken Sie daran, sich während der sengenden Mittagsstunden im Schatten oder in klimatisierten Räumen aufzuhalten. Denken Sie an Ihren Sonnenschutz!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.7.2024, 01:28:53. +++