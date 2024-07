Traumhaftes Sommerwetter in Andratx: Die Wetteraussichten für die letzte Juliwoche 2024 (23.7.2024)

Sommerliches Hochgenuss: Andratx begrüßt sonnige Tage

Die Sommerhitze hat sich fest auf der malerischen Insel Mallorca verwurzelt, und die Gemeinde Andratx genießt derzeit ein perfektes Urlaubsambiente. In den kommenden sieben Tagen vom 23. Juli bis zum 30. Juli 2024 bestimmt ein klarer Himmel die Szenerie und beschert Einheimischen wie Besuchern beständiges und angenehmes Wetter.

Detaillierte Wetteraussichten für Andratx

Am Dienstag, den 23. Juli, erlebt Andratx eine maximale Temperatur von 26°C. Mit einem schwachen Wind von lediglich 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 63% verspricht dieser Tag ideales Wetter für jegliche Freiluftaktivitäten. Der Luftdruck beläuft sich auf 1021 hPa. Frühmorgens um 4:41 Uhr begrüßt uns schon die Sonne und verabschiedet sich erst um 19:11 Uhr.

Der folgende Mittwoch zeigt sich ebenso gnädig mit einer Temperatur von 27°C und einer vergleichsweise niedrigeren Luftfeuchtigkeit von 58%. Leichte Windböen bleiben uns erhalten, während der Luftdruck auf 1018 hPa fällt. Sonnenaufgang und -untergang gerieren den Tagesverlauf zwischen 4:42 Uhr und 19:10 Uhr.

Für den Donnerstag wird eine gleichbleibende Temperatur von 26°C prognostiziert, doch die Feuchtigkeit steigt etwas an auf 65%. Das ändert jedoch nichts am bezaubernden Wettercharakter, den Andratx uns bietet. Sonnenauf- und -untergang verschmelzen in den Zeiten von 4:43 Uhr und 19:09 Uhr.

Die zweite Wochenhälfte beginnt am Freitag mit einer weiteren täglichen 27°C und kristallklarem Himmel. Der Wind frischt geringfügig auf 5 km/h auf, während die Luftfeuchtigkeit mit 62% beständig bleibt. Bewundern Sie den Sonnenaufgang um 4:44 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:08 Uhr.

Am Samstag dürfen sich umwelt- und freizeitfreundliche Menschen freuen, denn die Temperaturen steigen auf den Höhepunkt von 29°C, dabei weht eine angenehme Brise mit 4 km/h. Mit einer relativen Feuchtigkeit von 57% und einem Luftdruck von 1016 hPa lädt das Wetter zum Verweilen im Freien ein.

Den Sonntag begleitet weiteres strahlendes Wetter mit 28°C und sanften Windbewegungen von 3 km/h. Dies führt zu einem nahtlosen Übergang in den Montag, der ebenso 28°C und ähnliche Konditionen verspricht.

Wetterresümee für Andratx

Die Wetterprognose für Andratx besticht durch Beständigkeit und ideale Bedingungen für alle Arten von Urlaubsaktivitäten. Dazu gehören ausgedehnte Spaziergänge, Strandbesuche und Wassersport – die warmen Temperaturen und der klare Himmel sorgen für ungetrübte Urlaubsfreuden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.7.2024, 01:22:21. +++