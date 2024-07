Traumwetter auf Mallorca: Sonnige Aussichten für Maria de la Salut (23.7.2024)

Sommerliche Hitze und Sonnenschein pur in Maria de la Salut

Mallorca, das pulsierende Herz des Mittelmeers, verwöhnt seine Bewohner und Besucher in Maria de la Salut mit einer beeindruckenden Serie strahlend sonniger Tage. Die Zeit vom 23. Juli 2024 bis zum 30. Juli 2024 verspricht beständig hochsommerliche Temperaturen und beinahe ungetrübtes Vergnügen unter klarem Himmel, ideal um die malerische Region in vollen Zügen zu genießen.

Wettervorhersage für den 23. Juli bis zum 30. Juli 2024

Angefangen mit dem morgigen Tag, dem 23. Juli, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite: Ein makelloser, klarer Himmel regiert das Landschaftsbild, während das Quecksilber bis auf heiße 33 °C klettert. Eine milde Brise von 2 km/h complete with serene sunrises around 4:38 Uhr and lingering daylight until 19:09 Uhr.4:38 Uhr19:09 Uhr

Der 24. Juli setzt diesen Trend mit nochmaligen Anstiegen der Quecksilber-Säule fort. Bürger sowie Besucher können sich auf eine Maximaltemperatur von 35 °C und ein stetes Lüftchen bei 3 km/h einstellen. In gleicher Manier begrüßt uns der 25. Juli, mit einer anhaltenden Trockenheit, die durch eine relative Luftfeuchtigkeit von gerade einmal 23 % unterstrichen wird.

Die Hitze bleibt konstant über die Woche, so verzeichnet auch der 26. Juli Tageshöchsttemperaturen von 35 °C bei leichtem Wind. Ab dem 27. Juli steigt das Thermometer sogar auf 36 °C, unterstützt von einem Hauch mediterranen Winds. Es ist die perfekte Gelegenheit, die vielfältigen Freizeitaktivitäten Maria de la Saluts unter freiem Himmel zu genießen oder sich an den Stränden Mallorcas zu erfrischen.

Kurzweilige Abwechslung bietet der 28. Juli, an dem sich vereinzelte Wolken am Firmament zeigen, begleitet von leicht erhöhten Windgeschwindigkeiten. Doch das sonnige Gemüt bleibt ungetrübt und die Temperaturen weichen kaum vom sommerlichen Durchschnitt ab. Der 29. Juli begrüßt uns früher am Morgen um 4:44 Uhr mit einer weiten Sicht auf einen klaren Himmel und angenehmen 35 °C. Der Monat endet im Einklang mit der vorherrschenden Wetterlage, denn auch der 30. Juli erblickt maximale 37 °C bei niedriger Luftfeuchtigkeit.

Abschließender Wettertrend: Sonne satt in Maria de la Salut

Die brütende Hitze, verstärkt durch die warme Sommerluft und das trockene Klima, lädt zu unendlichen Tagen am Strand und lauen Nächten unter freiem Himmel ein. Obgleich die Wassertemperaturen an Mallorcas Küsten zum Schwimmen einladen, so ist Achtsamkeit geboten: Die pralle Sonne und die warmen Windströme erinnern daran, Sonnenschutz und Hydratation nicht zu vernachlässigen. Lassen Sie die Seele baumeln und erleben Sie Sommer pur in Maria de la Salut auf Mallorca, jetzt ist die ideale Zeit dafür!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.7.2024, 01:36:32. +++