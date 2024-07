Wetteraussichten für Sant Joan, Mallorca: Sonnenschein und hohe Temperaturen in der letzten Juliwoche 2024 (23.7.2024)

Wetterprognose für Sant Joan auf Mallorca

Erwartet Sie ein Urlaub auf der balearischen Insel oder sind Sie Einheimischer, haben wir eine gute Nachricht für Sie: Die Wetteraussichten für Sant JoanSant Joan deuten auf eine Woche voller Sonne und Sommeratmosphäre hin. In diesem Artikel erhalten Sie die vollständige Wettervorhersage für die letzte Juliwoche des Jahres 2024. Von Dienstag, dem 23. Juli, bis zum Montag, dem 30. Juli, können Sie sich auf herrliche Urlaubstage mit klarem Himmeln und sommerlichen Temperaturen einstellen.

Temperaturen steigen weiter an

Die bevorstehende Woche beginnt am Dienstag, dem 23. Juli, mit einer Höchsttemperatur von 32 Grad Celsius und einem malerischen klaren Himmel, der zu Freizeitaktivitäten im Freien einlädt. Mit einer sanften Brise von nur 6 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 25% fühlt sich die Hitze nicht so erdrückend an.

Am Mittwoch, dem 24. Juli, dürfen Sie eine leichte Steigerung der Temperatur auf 33 Grad Celsius erwarten, und der klare Himmel bleibt Ihnen erhalten. Der Wind frischt etwas auf 8 km/h auf, aber die Luft bleibt weiterhin angenehm kühl.

Die Konsistenz des guten Wetters ist bemerkenswert; Donnerstag, der 25. Juli, und Freitag, der 26. Juli, behalten die Temperaturen von 32 und 33 Grad Celsius bei, während der Himmel unverändert klar bleibt. Diese beständigen Verhältnisse sind optimal, um die Insel und ihre zahlreichen Angebote voll auszukosten.

Ausgezeichnete Bedingungen für Wochenendaktivitäten

Wer für das Wochenende Freizeitaktivitäten plant, kann sich freuen: Das Wochenende beginnt am Samstag, dem 27. Juli, mit ähnlichen Bedingungen und einer Temperatur von wiederum 33 Grad. Am Sonntag, dem 28. Juli, wartet dann das Highlight der Woche auf uns - ein stepper Anstieg auf 34 Grad, perfekt für Badefreuden und Sonnenbaden.

Doch es wird noch wärmer, der Montag, der 29. Juli, kündigt sich bereits mit einer Temperaturentwicklung auf 36 Grad an, was diesen Tag zum heißesten der Woche macht. Geringe Luftfeuchtigkeit von 20% sorgt für angenehme Schwüle.

Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge in Sant Joan

Die Sonnenuntergänge in dieser Periode sind, ganz gleich ob Sie sie am Strand oder im Inland beobachten möchten, stets ein Schauspiel. Sonnenaufgänge finden zu Beginn der Woche um ca. 4:38 Uhr statt und verzögern sich im Laufe der Woche leicht, während die Sonnenuntergänge zwischen 19:13 Uhr und 19:19 Uhr schwanken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.7.2024, 01:41:55. +++