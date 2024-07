Wetterprognose für Deià: Sonnige Aussichten und Temperaturen über 30°C in der letzten Juliwoche 2024 (23.7.2024)

Wetter-Highlights der Woche für Deià

Mit hochsommerlichen Temperaturen und kristallklarem Himmel schreibt Deià auf Mallorca ein wahres Sommermärchen. Die letzten Tage des Julis versprechen Urlaubern und Einheimischen ideale Bedingungen, um das malerische Dorf und seine Umgebung in vollen Zügen zu genießen.

Vorhersage im Detail: Sonnenschein satt und laue Lüftchen

Am Dienstag, den 23. Juli 2024, lädt der klare Himmel mit Temperaturen um die 29°C zum Verweilen an den malerischen Stränden ein. Mit einem sanften Wind von 5 km/h, einer Luftfeuchtigkeit von 52% und einem Luftdruck von 1021 hPa, beginnt die Woche zeitlos schön.

Der Mittwoch (24. Juli) und Donnerstag (25. Juli) bleiben in der gleichen Tonart mit strahlendem Sonnenschein und Höchsttemperaturen von 31°C. Perfekt, um die vielfältige Natur Deiàs oder eine Bootstour an der Küste zu planen.

Der Freitag (26. Juli) übertrumpft seine Vorgänger sogar noch, denn die Temperaturen klettern auf 32°C. Die ideale Gelegenheit, um das Dorfleben in den engen, verwinkelten Gassen zu erkunden oder an einer geführten Wanderung teizunehmen.

Und es wird noch heißer: Am Wochenende (27. bis 29. Juli) strahlt die Sonne über Deià ungebremst, während das Thermometer auf 33°C und schließlich auf 34°C ansteigt. Die Abende laden mit angenehmen 3 bis 4 km/h Wind, einer leichten Abkühlung und atemberaubenden Sonnenuntergänge zum Entspannen ein.

Am Montag (30. Juli) bleibt das Hochdruckgebiet mit 34°C und reiner Sonnenkraft erhalten. Gönnen Sie sich einen Café con Leche in einem der charmanten Straßencafés oder ein erfrischendes Bad in der Cala Deià.

Zusammenfassung der Wetterwoche in Deià

Diese Wetterkapriolen haben es definitiv in sich, und ein Umschwung ist nicht in Sicht. Die Sonne ist der unangetastete Star am Himmel von Deià, was Urlauber und Sonnenanbeter schlichtweg begeistern wird. Packen Sie Ihre Sonnencreme und Ihren Hut ein, denn diese Woche wird sonnenverwöhnt!

Genießen Sie Deiàs Flair in dieser glanzvollen Sommerwoche, und erleben Sie Momente, die Sie nicht vergessen werden. Bleiben Sie gesund und denken Sie an ausreichend Flüssigkeitszufuhr!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.7.2024, 01:29:23. +++