Ausführliche Wetterprognose für Lloseta: Hochsommerliche Hitze und sonnensatte Tage (24.7.2024)

Die kommende Woche in Lloseta: Eine Vorhersage voller Sonne und Sommerhitze

Die Sonne behauptet ihr Regiment in Lloseta, und die Einheimischen wie Besucher können sich auf eine Woche strahlenden Sonnenscheins einstellen. Beginnend mit dem 24. Juli 2024, zeigt sich der Himmel über Lloseta in seinem blauen Kleid und wird nur selten von Wolken geschmückt.

Hochsommerliches Wetter im Herzen Mallorcas

Am Mittwoch dem 24. Juli, begrüßt uns ein makelloser klarer Himmel, während das Quecksilber stolze 35°C erreicht. Mit einem sanften Wind um die 3 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20% ist dies ein Tag, der zum Verweilen am Strand oder am Pool einlädt.

Der 25. Juli folgt mit ähnlichen Bedingungen, wenn auch der Wind ein wenig auf 5 km/h zulegt und die Luftfeuchtigkeit geringfügig auf 22% ansteigt. Mit einer maximalen Temperatur von 34°C, können Urlauber und Einwohner perfekte Bedingungen für außerhäusige Aktivitäten oder Entspannung in der Natur erwarten.

Wenige Wolken ziehen am 26. Juli auf, doch die Sonne lässt sich davon nicht beirren und hält das Thermometer weiterhin auf heißblütigen 35°C. Leichte Windstöße von 3 km/h sorgen für die notwendige Abkühlung.

Die Hitze bleibt bestehen – heißes Wochenende voraus

Das Quecksilber klettert weiter nach oben und erreicht am 27. Juli den Wochen-Höhepunkt von 36°C. Die Luft wird trockener, die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 16%, und ein leichter Wind von 4 km/h bietet nur wenig Erleichterung von der drückenden Wärme.

Ein leichter Rückgang der Temperaturen auf 34°C verspricht der 28. Juli, bevor das Wochenende mit rekordverdächtigen 40°C am 29. Juli beginnt. Dies wird weitergeführt mit ähnlich hohen Temperaturen von 39°C am 30. Juli.

Der Monat verabschiedet sich mit einer Spitze von 40°C am 31. Juli, die nochmals die Hitze der vergangenen Tage unterstreicht. Die Luftfeuchtigkeit scheint zu schwinden und sinkt auf 8%, während sich der Wind sanft mit 3 km/h bewegt.

Tipps für die Hitze: Schutz und Hydration

Bei solch hohen Temperaturen ist es entscheidend, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und die Mittagssonne zu meiden. Vergessen Sie nicht, Sonnencreme, Hut und eine gute Sonnenbrille zu tragen, um den Tag sorgenfrei genießen zu können. Der frühe Morgen oder späte Nachmittag ist die beste Zeit für ausgedehnte Wanderungen oder Touren durch die malerische Umgebung von LlosetaLloseta.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Lloseta

Der Sonnenaufgang in Lloseta wird Sie in dieser Woche täglich zwischen 4:40 Uhr und 4:46 Uhr begrüßen. Als Bewohner können Sie sich auf ausgedehnte Tage bis zum Sonnenuntergang zwischen 19:09 Uhr und 19:02 Uhr freuen – perfekte Bedingungen für lange Sommerabende im Freien.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.7.2024, 01:32:53. +++