Heiße Aussichten für Ariany: Wetterbericht für die kommende Woche (24.07.2024 bis 31.07.2024)

Wetterprognose für Ariany – Sommer pur unter klarem Himmel

Die Einwohner und Besucher von Ariany können in der letzten Juliwoche 2024 die volle Kraft des Sommers erwarten. Mit einer Serie von klaren Himmelstagen und Temperaturen, die konsequent über der 30-Grad-Marke liegen, liefert Mutter Natur ideale Bedingungen für alle, die das heiße Wetter genießen möchten.

Glanzlose Sonnenuntergänge und laue Abendbrisen

Beginnend mit einem erfrischenden Sonnenaufgang um 4:39 Uhr am 24. Juli werden Temperaturen von bis zu 34°C erwartet. Die Abende verwöhnen mit gedämpften Sonnenuntergängen um 19:08 Uhr und einer angenehmen Abkühlung, ideal um die Nächte im Freien zu verbringen. Der Wind bleibt mit Geschwindigkeiten von bis zu 7 km/h sanft, während die Luftfeuchtigkeit von 28% auf etwa 15% am 31. Juli absinkt, was trockene und angenehme Bedingungen verspricht.

Wochenende stellt den Höhepunkt der Hitze dar

Am Wochenende klettert das Quecksilber weiter nach oben. Am 29. Juli erreicht das Thermometer sogar bis zu 37°C, und am 30. und 31. Juli prognostiziert die Wettervorhersage glühende 39°C. Diese extremen Temperaturen verlangen nach entsprechenden Schutzmaßnahmen, besonders wenn Aktivitäten im Freien geplant sind.

Tipps für die bevorstehende Hitzewelle

Angesichts der hohen Temperaturen und der klaren Himmel - ideal für Sonnenanbeter - ist ein guter Sonnenschutz unerlässlich. Achten Sie auf eine ausreichende Hydratation und vermeiden Sie die Höchsttemperaturen am frühen Nachmittag. Für Erfrischungssuchende bieten sich Freibäder, Strände und schattige Innenräume an.

