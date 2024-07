Heiße Sommertage in Escorca: Eine sonnige Woche liegt vor uns (24.7.2024)

Hitzewelle in Escorca - Sonniges Wetter setzt sich fort

Escorca genießt weiterhin heißes, sommerliches Wetter, mit klarem Himmel und Temperaturen, die die 30 Grad-Marke locker überschreiten. Die Sonne strahlt über Escorca, und Besucher wie Bewohner können sich auf viele sonnige Stunden einstellen.

Wettervorhersage für Escorca: 24. - 31. Juli 2024

Beginnend mit Mittwoch, dem 24. Juli 2024, erwarten uns in Escorca ungetrübter Sonnenschein und eine Höchsttemperatur von 31 Grad Celsius. Die Windbedingungen sind dabei äußerst mild mit nur 2 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von rund 30% und einem Luftdruck von 1018 hPa hält das angenehme Wetter an.

Am Donnerstag, den 25. Juli und Freitag, den 26. Juli, bleibt das Wetterbild ähnlich: Strahlender Sonnenschein, Temperaturen an der 31-Grad-Marke und eine geringe Brise mit 4 km/h bzw. 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an auf 33% und 31%, wobei der Luftdruck auf 1013 hPa und 1012 hPa fällt.

Das Wochenende in Escorca startet mit einem perfekten Sommertag: Der 27. Juli lädt mit 32 Grad Celsius und klarer Sicht zur Freizeitgestaltung im Freien ein. Ein leichter Wind weht mit 4 km/h bei einer Luftfeuchtigkeit von 32% und einem Luftdruck von 1013 hPa.

Der Sonntag, 28. Juli, bringt eine geringfügige Abkühlung auf 30 Grad Celsius, begleitet von einem klaren Himmel. Der Wind weht etwas frischer mit 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 41% aufsteigt und der Luftdruck auf 1020 hPa steigt.

In der neuen Woche, vom 29. bis zum 31. Juli, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite: An allen drei Tagen herrscht ein klarer Himmel bei sengenden 35 Grad Celsius, einer fast spürbaren Brise von nur 2 bis 3 km/h und einer rekordverdächtig niedrigen Luftfeuchtigkeit zwischen 22% und 24%. Der Luftdruck bewegt sich indes zwischen 1017 hPa und 1015 hPa.

Tipps für Aktivitäten in der sonnigen Woche in Escorca

Die idealen Wetterbedingungen laden zu zahlreichen Outdoor-Aktivitäten ein. Ob Wandern in den wunderschönen Bergen, ein Ausflug zu den Stränden oder einfach nur das Genießen der Naturschönheiten von Escorca – die kommenden Tage sind perfekt dafür geeignet. Denken Sie daran, in der sengenden Hitze ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und Sonnenschutz zu verwenden, um ihre Gesundheit zu schützen.

Die Sonnenauf- und Untergangszeiten variieren geringfügig im Laufe der Woche, wobei die Sonne jeweils zwischen 4:40 Uhr und 4:46 Uhr aufgeht und zwischen 19:09 Uhr und 19:03 Uhr untergeht, und bieten somit lange, ausgedehnte Tage unter der mediterranen Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.7.2024, 01:28:38. +++