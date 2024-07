Herrliches Sommerwetter in Calvià: Sonnenschein und milde Brisen vom 24.07. bis 31.07.2024

Strahlender Sonnenschein und ideale Temperaturen in Calvià

Calvià begrüßt seine Einwohner und Gäste mit einer Wetterkonstellation, die zum Verweilen unter der mallorquinischen Sonne einlädt. Ein wolkenlos blauer Himmel erstreckt sich über die atemberaubende Landschaft, während milde Meeresbrisen für Erfrischung sorgen. In diesem Artikel erhalten Sie einen detaillierten Ausblick über die Wetterentwicklung in Calvià für die letzte Juliwoche 2024, die mit angenehmen Temperaturen und sonnenreichen Tagen aufwartet.

Wochenwettervorhersage: Klare Himmel und sommerliche Wärme

Die kommende Woche in Calvià präsentiert sich von ihrer besten Seite: Vom 24. bis 31. Juli 2024 können Sie durchgängig Tagestemperaturen von 29 bis 33 Grad Celsius erwarten, mit einem ungetrübten Himmel, der den perfekten Rahmen für jegliche Freiluftaktivitäten bietet.

Am Donnerstag, dem 27. Juli, begrüßen uns einige wenige Wolken, aber sie werden der Sonne kaum die Show stehlen können. Das Wochenende hingegen verspricht mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke ideale Bedingungen für einen Strandbesuch oder ein entspanntes Picknick im Freien.

Der konstant leichte Wind, zwischen 3 und 7 km/h, verspricht eine sanfte Meeresbrise, welche die sommerliche Hitze gut erträglich macht. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit im Bereich von 36 bis 58 Prozent fühlt sich das Wetter angenehm an und bietet zugleich ideale Voraussetzungen für verschiedenste Urlaubsaktivitäten.

Täglicher Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Calvià

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten in CalviàCalvià bieten langanhaltendes Tageslicht für all Ihre Pläne. Der früheste Sonnenaufgang findet am 24. Juli um 4:42 Uhr statt und abends können Sie den Sonnenuntergang bis kurz nach 19 Uhr genießen. Diese ausgedehnten Lichtverhältnisse sind ideal für Urlauber, die jeden Moment ihres Aufenthaltes auskosten möchten.

Fazit: Unvergessliche Sommertage am Mittelmeer

Die hervorragenden Wetterprognosen für die letzte Juliwoche in Calvià sind wie gemacht für sämtliche Unternehmungen im Freien. Die milden nächtlichen Temperaturen versprechen zudem erholsamen Schlaf und angenehme Abendstunden. Ob Sie nun die malerischen Strände Mallorcas erkunden, durch die lebhaften Straßen von Calvià bummeln oder einfach die Seele in der mediterranen Sonne baumeln lassen wollen – das Wetter spielt mit und bietet Ihnen den perfekten Sommertraum.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.7.2024, 01:25:00. +++