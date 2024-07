Herrliches Sommerwetter in Son Servera: Perfekte Bedingungen für den Urlaub auf Mallorca (24.7.2024)

Sonne pur in Son Servera: Die Wetterprognose für die Woche vom 24.07. bis zum 31.07.2024

Wer in der letzten Juliwoche einen Urlaub in Son ServeraSon Servera auf Mallorca plant, kann sich auf fantastisches Sommerwetter freuen. Hier ist ein detaillierter Blick auf die Wettervorhersage für Son Servera, einer der malerischsten Orte der Insel, für die bevorstehenden Tage.

Stabil und strahlend: Das Wetter von Mittwoch bis Dienstag

Am Mittwoch, dem 24. Juli, begrüßen wir den Tag in Son Servera mit angenehmen 28°C und einem klarem Himmel. Es weht eine sanfte Brise mit 7 km/h, die für eine angenehme Abkühlung sorgt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 55%, während der Luftdruck bei 1018 hPa stabil ist. Ein spektakulärer Sonnenaufgang wird um 4:38 Uhr erwartet, und der Sonnenuntergang kündigt sich um 19:07 Uhr an, perfekt für lange Sommerabende.

Die folgenden Tage bis einschließlich Dienstag zeigen ein ähnlich beständiges Wetterbild. Temperaturen pendeln sich um die 27-32°C ein, und es bleibt stets klar. Der Wind bleibt dabei durchweg mild mit 4-6 km/h. Eine leichte Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf bis zu 65% könnte in den späteren Tagen für ein etwas schwüles Gefühl sorgen, doch ist dies typisch für mediterrane Sommertage und tut der Freude an Sonne und Meer keinen Abbruch. Der Luftdruck verändert sich geringfügig, bleibt jedoch im Bereich zwischen 1013 und 1020 hPa – ein Zeichen für weiterhin stabile Wetterverhältnisse.

Die perfekte Woche für Outdoor-Aktivitäten

Mit solch beständigem Wetter ist Son Servera der ideale Ort für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten. Ob Sie am Strand entspannen, durch die Natur wandern oder die traditionellen Märkte besuchen möchten – die kommende Woche verspricht ideale Bedingungen.

Schlussfolgerung: Son Servera lädt ein

Zusammengefasst steht Son Servera vom 24.07. bis zum 31.07.2024 für pure Sommerfreude. Die hervorragenden Wetterbedingungen laden Besucher ein, die Schönheit von Mallorca in vollen Zügen zu genießen. Packen Sie Ihre Sachen für Son Servera – die Wettergötter sind auf Ihrer Seite!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.7.2024, 01:46:17. +++