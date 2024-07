Hitzewelle in Binissalem: Höchsttemperaturen und sonnige Aussichten bis Ende Juli 2024 (24.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und Rekordtemperaturen in Binissalem

Während sich viele Orte über Abkühlung und Schattenplätze freuen, schenkt uns Binissalem auf Mallorca eine wahre Hitzewelle, die bis zum Ende des Monats Juli 2024 anhalten wird. Die kommenden Tage versprechen ungetrübten Sonnenschein und Temperaturen, die eher an eine Wüstenregion als an eine idyllische Insel im Mittelmeer erinnern.

Das prächtige Wetter wird von klarem Himmel und ungestörter Sonneneinstrahlung dominiert, wobei die Quecksilbersäule fast täglich die 35-Grad-Marke knackt. Ein solches Wetterphänomen lädt zweifellos zu Strandbesuchen und ausgiebigen Sonnenbädern ein, fordert aber auch einen verantwortungsvollen Umgang mit den hohen Temperaturen.

Wetterdetailanalyse für Binissalem – Sonne pur und steigende Temperaturen

Wetter am Mittwoch, 24.7.2024: Der Tag begrüßt uns mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 35 °C. Die Windgeschwindigkeit liegt bei sanften 4 km/h, die Luftfeuchtigkeit bei 21% und der Luftdruck bei stabilen 1018 hPa. Der Tag erwacht beim Sonnenaufgang um 4:40 Uhr und endet mit einem malerischen Sonnenuntergang um 19:09 Uhr.

Donnerstag und Freitag: Die klare Sicht bleibt uns erhalten und mit ihr die hohen Temperaturen um die 35 °C am Donnerstag und 36 °C am Freitag. Eine leichte Brise weht dabei über die Insel und verspricht etwas Linderung in den heißesten Stunden des Tages.

Das Wochenende in Binissalem:Binissalem Erwarten Sie eine Fortsetzung der sonnigen Tage mit 37 °C am Samstag und 36 °C am Sonntag. Wer die Hitze meiden möchte, sollte die frühen Morgenstunden oder das späte Abendlicht für Aktivitäten im Freien nutzen. Denken Sie dabei stets an einen ausreichenden Sonnenschutz.

Beginn der neuen Woche: Zum Wochenstart leitet uns ein Höhepunkt der Hitzewelle ein. Am Montag und Dienstag erreichen wir Spitzenwerte von 41 °C - eine extraordinäre Hitze, die ausreicht, um selbst den hartgesottensten Mallorca-Residenten Schwitzen zu lassen.

Um sich an solchen Tagen zu erfrischen, lohnt es sich, die zahlreichen Strände und Buchten Binissalems zu besuchen, die nicht nur Abkühlung, sondern auch malerische Sonnenuntergänge bieten - ein zauberhafter Anblick, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Genießen Sie das Wetter in Binissalem, aber vergessen Sie nicht, stets genug zu trinken und die Mittagshitze möglichst zu meiden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.7.2024, 01:23:29. +++