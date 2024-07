Perfekter Sommer in Petra - Sonniges Wetter und milde Brisen: 7-Tage-Wettervorhersage (24.7.2024)

Strahlender Sonnenschein in Petra: Die Wetterprognose

Die kleine Stadt Petra auf Mallorca bereitet sich auf eine Periode des idyllischen Sommerwetters vor. Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen, die in der nächsten Woche konstant bleiben, können Einwohner und Besucher gleichermaßen die warmen Tage unter der mediterranen Sonne genießen.

Wetter-Highlights in Petra: Sonne pur und erfrischende Winde

Die kommenden Tage kündigen sich mit durchgehend klarem Himmel an. Die Temperaturen bleiben gleichmäßig sommerlich, mit Höchstwerten, die angenehme 25°C bis 29°C erreichen. Eine sanfte Brise von 5 bis 11 km/h verschafft dabei die perfekte Abkühlung in der sommerlichen Hitze. Die niedrigen Luftfeuchtigkeitswerte von 20% bis 31% und der milde Luftdruck unterstreichen das ideale Sommerwetter.

Die Morgendämmerung und Abenddämmerung in Petra

Jeder Tag in Petra begrüßt seine Bewohner und Gäste früh mit einem spektakulären Sonnenaufgang gegen 2:51 Uhr und beschließt die Abende mit wunderschönen Sonnenuntergängen etwa um 16:34 Uhr. Diese Woche verspricht Momente voller Schönheit und Ruhe vom Tagesanbruch bis zur Abenddämmerung.

Die Woche im Detail: Temperatur- und Wetterübersicht

Ausblick: Fortdauerndes Sommerglück in Petra

Die gegenwärtige Wetterlage in Petra zeigt sich von ihrer besten Seite. Mit einer beneidenswerten Konstanz an Sonnentagen bietet sich die perfekte Gelegenheit, die vielfältige Landschaft rund um Petra in vollständigen Zügen zu genießen. Ob bei einem Ausflug in die lokalen Weinberge, einem gemütlichen Stadtbummel oder einem entspannten Tag am Strand – das Wetter spielt in allem mit.

