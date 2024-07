Perfektes Sommerwetter für Manacor: Klare Himmel und ansteigende Temperaturen (24.07.2024 - 31.07.2024)

Manacor genießt eine sonnendurchtränkte Woche

Ein Blick auf das Wetter in Manacor offenbart eine nahezu ideale Sommerwoche - die einladendsten Voraussetzungen für alle, die Sonne, Meer und entspannte Stunden im Freien lieben. Die nächsten sieben Tage versprechen eine Reihe ungetrübter Sonnentage, die jeden Urlauber und Inselbewohner herzlich zum Verweilen einladen.

Klare, blauer Himmel über Manacor

Vom 24. Juli bis zum 31. Juli 2024 präsentiert sich das Wetter in Manacor von seiner besten Seite: kristallklarer Himmel, kaum eine Wolke in Sicht und ein unwiderstehliches Angebot für alle Sonnenanbeter und Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel.

Tägliche Wetterbeobachtungen und Vorhersagen

Die Temperaturen in ManacorManacor klettern beharrlich höher und summieren sich in einem Höhepunkt von 37°C am 31. Juli - der Wärme kulminierender Punkt dieser Periode. Doch das sommerliche Hoch hält sich bereits ab dem 24. Juli stabil, mit Tageshöchstwerten von 31°C und nur leichtem Wind um 6 km/h, welcher die Sommerhitze erträglich macht.

Feuchtigkeit und Luftdruck im Überblick

Die Luftfeuchtigkeit verzeichnet einen Abwärtstrend von beinahe 40% auf 21%, ergänzend zu den steigenden Temperaturen - ein Zeichen für die steigende Hitze. Der Luftdruck, beginnend bei 1018 hPa, schwankt leicht im Laufe der Woche und bleibt in einem stabilen Bereich, was die Wahrscheinlichkeit wetterbedingter Beschwerden sinken lässt.

Die schönsten Sonnenauf- und untergänge erleben

Für frühaufstehende Naturfreunde eröffnen sich Fahnen von Farbe zwischen 4:39 Uhr und 4:45 Uhr, während jeder Abend um circa 19 Uhr mit spektakulären Sonnenuntergängen das Tagesende einläutet.

Die perfekte Woche für Outdoor-Aktivitäten

Es ist die ideale Woche, um Mallorcas großzügige Strände zu besuchen oder die malerische Natur der Insel per Fahrrad oder Fuß zu erkunden. Das hohe Wohlbefinden, begünstigt durch das freundliche Wetter, lädt Einheimische und Besucher gleichermaßen zu Aktivitäten im Freien ein.

