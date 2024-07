Santanyí auf Mallorca: Sonniges Wetter und steigende Temperaturen in der letzten Juliwoche 2024 (24.7.2024)

Strahlend blauer Himmel über Santanyí

Die letzte Woche des Juli 2024 im malerischen Santanyí steht ganz im Zeichen sommerlicher Wettervergnügen. Mit einer Serie von klaren, sonnigen Tagen und einem ansteigenden Quecksilber kündigen sich ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Urlauber an.

Wetter in Santanyí: Täglicher Überblick

Beginnend mit Mittwoch, dem 24. Juli, präsentiert sich das Wetter in Santanyí durchwegs von seiner besten Seite: Ein strahlend klarer Himmel und Tagestemperaturen von etwa 29 °C schaffen perfekte Bedingungen, um die traumhaften Strände und Buchten zu genießen.

Leichte Brise und anhaltendes Sommerwetter

Von Donnerstag bis Sonntag bleibt das Bild nahezu unverändert. Der Himmel zeigt sich weiterhin klar, und die Temperaturen steigen stetig an, bis sie am Wochenende sogar die 30-Grad-Marke überschreiten. Gleichzeitig weht eine leichte, erfrischende Brise mit Windgeschwindigkeiten zwischen 5 und 9 km/h, was für eine willkommene Abkühlung sorgt.

Ende Juli: Höhepunkt des Sommerwetters

Zum Monatsende hin setzt sich der Trend fort, und der Höhepunkt des Hochsommers ist in Santanyí zu spüren. Montag und Dienstag locken mit maximalen Lufttemperaturen von 32 °C und 33 °C sowie sinkender Luftfeuchtigkeit, was besonders angenehme Bedingungen für alle Aktivitäten unter freiem Himmel verspricht.

Vorhersage für den Sonnenauf- und -untergang

Die Sonne begrüßt Einheimische und Besucher in Santanyí täglich gegen 4:40 Uhr und verabschiedet sich um 19:00 Uhr mit einem malerischen Sonnenuntergang. Diese langen Tage bieten ausreichend Zeit, die Schönheit der Region in vollsten Zügen auszukosten.

Abschließende Wetterprognose

Die Wettervorhersage für Santanyí verspricht eine Woche voller Sonnenschein, mit stabilen Wetterbedingungen und allmählich ansteigenden Temperaturen, die ideale Voraussetzungen für jegliche Urlaubsaktivitäten auf Mallorca schaffen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.7.2024, 01:43:04. +++