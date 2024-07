Sonnige Aussichten: Pollença erwartet puren Sommergenuss mit bis zu 34°C! (24.7.2024)

Wetterbericht Pollença vom 24. Juli bis zum 31. Juli 2024

Die Urlaubsregion Pollença auf Mallorca präsentiert sich in der letzten Juliwoche von ihrer schönsten Seite. Mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen, die bis zu sommerlichen 34°C klettern, sind perfekte Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Mallorca-Liebhaber geboten.

Pollenças aktuelle Wetterlage

Am heutigen Mittwoch, den 24. Juli 2024, dominieren klare Himmel und angenehme 31°C das Wettergeschehen in Pollença. Eine sanfte Brise mit 4 km/h Windgeschwindigkeit lässt die Sommertemperaturen perfekt zur Geltung kommen.

Donnerstag, der 25. Juli, zeigt sich genauso einladend mit einem wolkenlosen Himmel und Temperaturen um die 30°C. Das Thermometer könnte in den nächsten Tagen leicht schwanken, bleibt jedoch stets im Bereich eines perfekten Sommertages.

Das Wochenende in Pollença: Pure Sonne!

Mit der Aussicht auf ein strahlendes Wochenende, durchwegs klares Wetter und Temperaturen, die am Samstag bei angenehmen 28°C liegen, können Besucher ihre Freizeitaktivitäten im Freien ohne Sorgen planen. Doch der Sonntag stellt alles in den Schatten: Mit einer Hochsommertemperatur von 33°C lässt sich der spanische Sommer in seiner vollen Pracht genießen.

Zu Beginn der neuen Woche, am Montag, dem 30. Juli, bleibt es in Pollença weiter ungetrübt sonnig bei erstklassigen 34°C. Der Dienstag, 31. Juli, lässt mit identischer Temperatur und leichter Brise diesen Sommermonat perfekt ausklingen.

Langfristige Prognose

Geringe Windgeschwindigkeiten, eine hervorragende Luftdruckstabilität und angenehme Luftfeuchtigkeit versprechen, dass das Wetter in Pollença in der nächsten Woche ausgezeichnet bleiben wird. Somit steht ausgedehnten Strandbesuchen, gemütlichen Abenden in den Straßencafés und entspannenden Wanderungen durch die malerische Landschaft nichts im Wege.

Im Einklang mit den frühen Sonnenaufgängen, beginnend um 04:39 Uhr, und den späten Sonnenuntergängen, die bis 19:09 Uhr den Himmel erleuchten, können Urlauber sowie Einheimische jeden Moment des mediterranen Sommers intensiv auskosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.7.2024, 01:38:29. +++