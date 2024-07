Sonniges Glück: Hochsommerwetter in Vilafranca de Bonany mit Temperaturen bis zu 40°C erwartet! (24.7.2024)

Die Hitzewelle erreicht Vilafranca de Bonany: Eine Woche voller Sonnenschein

Während Deutschland noch auf den Sommer wartet, erreicht die Hochsommerwelle das idyllische Vilafranca de Bonany auf Mallorca. Freuen Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein und Temperaturen, die selbst für die Insel außergewöhnlich sind.

Heute, 24. Juli 2024: Ein sonniger Auftakt

Der 24. Juli begrüßt uns mit einem strahlenden Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 33°C. Der Wind hält sich zurück und weht leicht mit 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 29% liegt und ein Druck von 1017 hPa gemessen wird. Genießen Sie den Sonnenaufgang bereits um 4:40 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:07 Uhr.

Die nächsten Tage: Konstantes Sommerwetter

Das Sommerwetter setzt sich in den darauffolgenden Tagen konstant fort. Strahlender Sonnenschein und Temperaturen um die 32-33°C begleiten uns vom 25. bis 27. Juli. Am 28. Juli erleben wir einen minimalen Anstieg der Windgeschwindigkeiten auf 8 km/h, was den Tag als eine leichte Brise spürbar macht.

Wochenend-Highlight: Thermometer klettert auf 40°C

Das letzte Juliwochenende hält eine besondere Überraschung bereit: Ein Hitzehöhepunkt am 31. Juli mit temperaturen, die auf atemberaubende 40°C steigen. Mit einer extrem niedrigen Luftfeuchtigkeit von 12% wird dieser Tag allen Sonnenanbetern und Sommerfreunden in Erinnerung bleiben.

Vilafranca de Bonany bietet die perfekte Kulisse für einen Sommerurlaub, den Sie nicht so schnell vergessen werden.

