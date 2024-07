Sonniges Hochsommer-Wetter in Ses Salines: Eine Woche voller Sonnenschein steht bevor (24.7.2024)

Wetteraussichten für Ses Salines: Sonnige Tage im Hochsommer

Ziehen Sie die Sonnenbrillen aus den Schubladen und bereiten Sie sich auf unbeschwerte Sommertage in Ses Salines vor. Die kommende Woche verspricht bei einem strahlend blauen Himmel viel Sonnenschein und hohe Temperaturen, ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten oder einfach zum Genießen des mallorquinischen Sommers. Der Wetterbericht für Ses Salines zeigt, dass die Einwohner und Gäste gleichermaßen von einer Sonderedition des Sommerwetters verwöhnt werden.

Klare Sicht und milde Brisen: Wetterdetails vom 24. bis 31. Juli 2024

Angefangen am Mittwoch, den 24. Juli 2024, wird die Woche mit Temperaturen um 29°C eingeleitet. Mit einer Sanften Meeresbrise von nur 5 km/h, einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 52% und einem stabilen Luftdruck von 1018 hPa, können Sie einen herrlich angenehmen Tag erwarten.

Die kommenden Tage präsentieren sich in einem ähnlichen Licht, wobei die Temperaturen beständig rund 29°C pendeln werden, mit minimalen Schwankungen bei Wind und Luftfeuchtigkeit. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Tagesplanungen ohne Sorge vor unerwarteten Wetterumschwüngen durchzuführen.

Das Wochenende steht ganz im Zeichen von Klarheit und Wärme, mit einem leichten Anstieg auf bis zu 31°C, perfekt um am schönen Strand von Ses Salines Sonne zu tanken oder das pulsierende Nachtleben der Gegend zu erleben.

Spitzenreiter der Woche ist Montag, der 30. Juli mit einer Höchsttemperatur von 32°C, gefolgt vom 31. Juli, der ein ähnliches Bild malt. An diesen Tagen kehrt der Wind zurück zu einer flüsterleisen 4-5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit senkt sich auf freundliche 44%, was eine fast perfekte Sommeridylle bedeutet.

Genießen Sie lange Tage unter der mediterranen Sonne

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten sind suchtend nach lange Tage im Freien. Der Sonnenaufgang in Ses Salines beginnt diese Woche bereits gegen 4:40 Uhr morgens, und das Licht verweilt bis etwa 19:07 Uhr abends. Genug Zeit also, um das tägliche Sonnenbad mit einer abendlichen Erfrischung in lokalen Bars oder Restaurants auszuklingen.

Ein perfekter Sommer in Ses Salines

Packen Sie die Badesachen ein, vergessen Sie nicht die Sonnencreme und bereiten Sie sich auf herrliche Tage in Ses Salines vor, denn die kommende Woche wird ein echtes Sommerhighlight auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.7.2024, 01:44:47. +++