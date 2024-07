Sonniges Hochsommerwetter in Alaró: Eine erfrischende Woche vom 24. bis 31. Juli 2024 (24.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen dominieren in Alaró

Die kommende Woche in Alaró verspricht wahre Hochsommerfreuden mit Temperaturen, die konstant über der 30-Grad-Marke schwanken. Einem perfekten Strandwetter mit kaum einer Wolke am Himmel steht somit nichts im Wege.

Einheitlich sonnige Aussichten für die ganze Woche Mittwoch, 24. Juli 2024: Der Hochsommer in Alaró startet mit einem strahlend blauen Himmel. Die Sonne begrüßt uns bereits um 4:40 Uhr, und die Temperaturen erreichen bis zu 35 Grad bei einem leichten Wind von nur 3 km/h. Der Feierabend lädt mit einem Sonnenuntergang um 19:09 Uhr zum Genießen der langen Abendstunden ein.

Die nächsten Tage bieten durchgehend Sonnenschein Vom 25. bis zum 27. Juli erwarten Sie Höchstwerte von 35 bis 36 Grad und durchgehend klaren Himmel. Die Nächte versprechen ebenfalls mild zu sein – perfekt für nächtliche Spaziergänge oder um einfach die Sterne zu beobachten.

Kulmination der Hitzewelle Am Wochenende dreht das Thermometer noch einmal auf. Der Samstag, 29. Juli 2024, wird mit 40 Grad der heißeste Tag der Woche. Ein leichter Wind wird für etwas Erleichterung sorgen. In den darauffolgenden Tagen bleibt es mit 39 und wieder 40 Grad besonders heiß.

Genießen Sie die langen Tage in Alaró Die Sonne geht in dieser Woche täglich fast eine Minute später unter, was bedeutet, dass jeder Tag ein klein wenig länger als der vorherige ist. Ideal für lange Abende im Freien und um die wunderbare Atmosphäre Mallorcas zu genießen.

