Sonniges Hochsommerwetter in Deià: Eine Woche puren Sonnenscheins (24.7.2024)

Das Wetter in Deià: 7-Tage-Prognose vom 24.07. bis 31.07.2024

Die malerische Gemeinde Deià auf Mallorca bereitet sich auf eine bezaubernde Woche voller Sonnenschein vor. Mit Temperaturen, die durchwegs im angenehmen Bereich von über 30 Grad Celsius verweilen, können sich Einheimische und Urlauber gleichermaßen auf perfektes Sommerwetter freuen.

Wetterübersicht für Deià: Himmlische Aussichten für Sonnenanbeter

Beginnend mit dem 24. Juli 2024, präsentiert sich der Himmel über Deià in einem ungetrübten Blau. Klare Sicht und ein leichtes Lüftchen mit Geschwindigkeiten um die 3 km/h begleiten Sie durch diesen Tag. Die Temperaturen klettern auf ein Maximum von 32°C, während die Nacht mäßige 43% Luftfeuchtigkeit garantiert.

Für den 25. Juli bleibt es bei strahlend klarem Himmel und erneut 32 Grad Celsius Höchsttemperaturen. Die Winde halten sich weiterhin zurück und sorgen für eine angenehme Erfrischung. Mit einer abnehmenden Luftfeuchtigkeit von 45% und einem Luftdruck von 1013 hPa ist es ideal, die vielseitige Naturkulisse Deiàs zu erkunden.

Der 26. Juli sorgt für eine kleine Abwechslung – zaghafte Wolken schmücken zeitweilig den ansonsten strahlend blauen Himmel und die Temperaturen bleiben konstant bei wohligen 32°C. Die Voraussetzungen für Outdoor-Aktivitäten sind auch an diesem Tag ideal.

Am 27. Juli kehrt wieder der klare Himmel zurück und läutet ein weiteres sommerliches Highlight ein. Die lokale Bevölkerung darf sich ebenso wie Besucher über dauerhaften Sonnenschein und Nutzen der frischen Abendwinden, bei etwas erhöhter Luftfeuchtigkeit von 49%, freuen.

Hochsommerliches Glück: Deiàs Wärme begeistert

Das letzte Juli-Wochenende startet mit dem 28. Juli und einem Grad mehr auf dem Thermometer. Die klare Sicht lädt zu Ausflügen an den Strand oder in die Berge ein. Die Temperaturen schwanken von behaglichen 33°C und die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 42%, was die Sommerhitze angenehm macht.

Die Sonne gönnt sich keine Pause, und so hält das großartige Wetter auch am 29. Juli und 30. Juli weiterhin an. Mit Höchstwerten von 35°C erreichen wir den Höhepunkt der sommerlichen Temperaturen. Der Wind ist mit 2 bis 3 km/h kaum spürbar und lässt die Tage zu einer wahren Freude für Sonnenhungrige werden.

Den krönenden Abschluss bildet der 31. Juli mit einem sonnigen Finale. Der klare Himmel begleitet Sie durch den gesamten Tag und mit einem temperamentvolleren Wind von 5 km/h fühlt sich die Luft trotz der 35 Grad angenehm an.

Summary: Eine Woche Wetteridylle in Deià

Zusammengefasst dürfen sich Einwohner und Besucher Deiàs auf eine absolute Traumwoche freuen. Das durchweg stabile und warme Sommerwetter ist wie gemacht für jegliche Urlaubsaktivitäten. Von Sonnenaufgang um ca. 4:41 Uhr bis zum Sonnenuntergang um ca. 19:10 Uhr lässt sich das mediterrane Lebensgefühl unter freiem Himmel in vollen Zügen genießen.

