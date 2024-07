Sonniges Hochsommerwetter in Santa Margalida: Eine Woche des strahlenden Himmels und warmen Temperaturen (24.7.2024)

Perfekte Sommerbedingungen in Santa Margalida

Mit klarem Himmel und hohen Temperaturen steht uns in Santa MargalidaSanta Margalida eine Woche bevor, die den perfekten Mittelmeer-Sommer repräsentiert. Während sich die Touristen auf heiße Strandtage und laue Abende freuen dürfen, zeigt sich das Wetter über Santa Margalida in seiner ganzen Pracht.

Wettervorhersage für die kommenden Tage

Die kommende Woche startet am 24. Juli 2024 mit 33°C und einem wolkenlosen Himmel, was ideale Bedingungen für sämtliche Freiluftaktivitäten bietet. Die Windgeschwindigkeiten sind mit 5 km/h angenehm leicht und die Luftfeuchtigkeit misst lediglich 35%, was das Hitzegefühl mildert. Sonnenanbeter werden den Sonnenaufgang bereits um 4:39 Uhr bestaunen können, während der Sonnenuntergang erst um 19:08 Uhr den Tag beschließt.

Die folgenden Tage gestalten sich ähnlich: Am 25. Juli kühlt es sich leicht auf 31°C ab, doch der Himmel bleibt unbewölkt. Leicht anziehender Wind mit 7 km/h sowie eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit von 41% werden registriert, während der atmosphärische Druck leicht auf 1012 hPa sinkt. Die Tage werden unwesentlich kürzer, die Sonne verabschiedet sich am 25. Juli um 19:07 Uhr.

Am 26. Juli dürfen sich Einheimische und Urlauber über weiterhin sonnige 32°C freuen. Die Wind- sowie Feuchtigkeitsverhältnisse sind dem Vortag ähnlich, was das Wetter als beständig und verlässlich am mallorquinischen Himmel markiert. Am 27. Juli sollte man für 33°C und eine abnehmende Luftfeuchtigkeit von 34% gewappnet sein. Der Wind frischt langsam auf 8 km/h auf, während der Himmelszustand makellos klar bleibt.

Der Hochsommer setzt sich fort

Die zweite Wochenhälfte eröffnet mit 30°C am 28. Juli etwas milder, aber immer noch im Zeichen eines ungetrübten Himmels. Die Luftfeuchtigkeit steigt jedoch auf 53%, was man vor allem morgens und abends als etwas schwül empfinden kann. Am 29. Juli wird es mit 35°C +++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.7.2024, 01:42:03. +++