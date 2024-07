Sonniges Hochsommerwetter in Santa Maria del Camí: Die Prognose für die letzte Juliwoche 2024 (24.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen in Santa Maria del Camí

Die letzten Tage des Juli 2024 präsentieren sich in Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí von ihrer besten Seite. Ein Hochsommer, wie er im Buche steht, erwartet Einwohner und Besucher auf Mallorca. Mit einem durchgehend klaren Himmel und ansteigenden Temperaturen ist es die perfekte Zeit, um die Schönheit der Insel in vollen Zügen zu genießen.

Hochsommerliche Verhältnisse mit Spitzenwerten um die 39 Grad

Am Mittwoch, den 24. Juli 2024, erstrahlt Santa Maria del Camí unter einem klaren Himmel bei angenehmen 33 Grad Celsius. Eine leichte Brise weht mit lediglich 4 km/h, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 30 Prozent. Der Donnerstag stellt sich ähnlich dar, mit einem geringfügigen Temperaturanstieg auf 34 Grad und fortwährender Trockenheit.

Wettertendenz: Sonnig mit wenigen Wolken

Die darauffolgenden Tage bis zum Wochenende halten an diesen sommerlichen Mustern fest. Während am Freitag, dem 26. Juli, ein paar vereinzelte Wolken am Himmel zu sehen sind, bleibt das Thermometer stabil bei 35 Grad und gewährleistet weiterhin ein ausgezeichnetes Sommer-Wetter.

Gipfel der Hitzewelle am Wochenende

Zum Hochpunkt der Woche scheint sich die Hitze weiter aufzubäumen. Der Samstag wird mit heißesten 36 Grad erwartet und einem geringen Wind von 5 km/h; ein ideales Szenario für all jene, die die mediterrane Sonne lieben. Der Sonntag übertrumpft dies sogar noch und bringt Rekordtemperaturen von 39 Grad nach Santa Maria del Camí, womit der Monat seiner Bezeichnung alle Ehre macht.

Ausklang des Monats unter der Sonne Mallorcas

Der 30. und 31. Juli 2024 fassen diesen außergewöhnlich warmen Sommermonat zusammen. Mit klarem Himmel und Temperaturen, die weiterhin um die 37-38 Grad schwanken, bleibt die heißeste Zeit des Jahres stabil und lädt zu vielfältigen Aktivitäten im Freien ein.

Es ist ratsam, während dieser Phase der Hitze reichlich Flüssigkeit zu sich zu nehmen und direkte Sonneneinstrahlung in den Spitzenzeiten zu vermeiden. Dennoch, wer das typische mallorquinische Sommerflair auf dieser wunderba

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.7.2024, 01:42:39. +++