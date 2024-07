Strahlender Sonnenschein erwartet Campanet: Heiteres Wetter und steigende Temperaturen (24.7.2024)

Sommer in Campanet: Eine Woche voller Sonne und Wärme

Die Urlaubsregion Campanet auf Mallorca präsentiert sich in der letzten Juliwoche von ihrer besten Seite. Das Wetter zeigt sich mit einem klaren Himmel und bringt hohe Temperaturen auf die Insel. Die optimale Zeit, um die Schönheit Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Hochsommerliche Verhältnisse locken an Mallorcas Strände

Angefangen am Mittwoch, dem 24. Juli 2024, erscheint die Sonne in Campanet um 4:40 Uhr über dem Horizont und kündigt einen weiteren sonnigen Tag an. Mit 35 °C erreicht das Thermometer sommerliche Höhen. Die Hitze wird durch eine sanfte Brise mit 3 km/h Wind erträglich gemacht. Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei 27%, was zu einem angenehmen Klima führt.

Die folgenden Tage setzen die Serie des gutmütigen Wetters mit durchgehendem Sonnenschein und klarer Himmelsdecke fort. Donnerstag zeigt sich mit ähnlichen Bedingungen, mit Temperaturen um die 34 °C und leicht auffrischendem Wind von 6 km/h.

Ein idealer Zeitraum für Aktivitäten unter der mallorquinischen Sonne

Am Wochenende steigt das Quecksilber weiter an. Samstag begrüßt die Einwohner und Besucher Campanets mit 32 °C und sonnt sich im Licht des klaren Himmels, ideal für Strandgänge und Wassersportaktivitäten. Sonntag überschreitet das Thermometer sogar die 38 °C-Marke. Doch auch zum Monatsende bleibt die Lage sonnig und heiter, mit dem Höhepunkt am Mittwoch, den 31. Juli, wo die Temperatur auf satte 39 °C klettert.

Bei so viel Sonne ist es empfehlenswert, den Sonnenschutz nicht zu vernachlässigen und ausreichend zu trinken, um gut hydratisiert zu bleiben.

Wetterresümee und Ausblick

Die Wettervorhersage verspricht eine Woche voller Sonne und Hitze in Campanet. Diese Voraussetzungen machen Mallorca zum perfekten Ziel für alle Sonnenanbeter und Sommerurlauber.

Späte Sonnenuntergänge laden dazu ein, die langen Abende im Freien zu verbringen und die lauen Nächte auszukosten. Mit einem durchschnittlichen Sonnenuntergang gegen 19:05 Uhr bietet sich genügend Zeit, den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.7.2024, 01:25:30. +++