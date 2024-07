Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen: Das Traumwetter in Sóller für die kommende Woche (24.7.2024)

Das perfekte Sommerwetter in Sóller: Sonne pur und Temperaturen über 30°C

An der herrlichen Nordwestküste Mallorcas erwartet Einwohner und Besucher von Sóller eine heiße und sonnige Zeitspanne. Der Himmel über Sóller präsentiert sich in der letzten Juliwoche nahezu wolkenfrei und beschert uns Tage voller Sonnenschein und Wärme.

Mittwoch, 24.07.2024: Der Beginn einer sonnigen Periode

Am Mittwoch, den 24. Juli 2024, strahlt die Sonne intensiv vom Himmel und treibt das Quecksilber auf bis zu 33 Grad Celsius hoch. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 37% ist dies der optimale Tag für Aktivitäten im Freien. Der Wind ist mit lediglich 3 km/h kaum spürbar und der Atmosphärendruck stabil bei 1018 hPa. Genießen Sie den Tagesbeginn bei Sonnenaufgang um 4:41 Uhr und erleben Sie einen langen, lichterfüllten Tag bis zum Sonnenuntergang um 19:09 Uhr.

Strahlende Sonne von Donnerstag bis Sonntag

Die folgenden Tage vom 25. bis zum 28. Juli zeigen sich mit gleichbleibendem Sonnenschein und konstanten 33°C. Der klare Himmel lädt zu zahlreichen Unternehmungen ein, während der Wind sanft Fans of Sóller mit einer leichten Brise verwöhnt. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich bei angenehmen Werten um die 40% ein, wobeiluftdrücken ober Wert voneinden gehalten rum de1013 bis 1019 hPa nbleibt. Vergessen Sie nicht, den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in dieser Zeit zwischen 4:41 Uhr und-V4:44 und 19:06 hr De valsade Tage planen.

Temperaturhöhepunkte zum Monatsende

Das Thermometer klettert von Sonntag, 29. Juli, bis Dienstag, 31. Juli, sogar noch höher. Mit Spitzenwerten von 36°C und sogar 37°C zum Monatsausklang können sich alle auf eine sehr heiße Phase einstellen. Die relative Feuchtigkeit sinkt auf erfrischende 29% am Sonntag und bleibt auch in den darauffolgenden Tagen mit ungefähr 31% im angenehmen Bereich. Die Windgeschwindigkeit fächert mit bis zu 5 km/h eine leichte Kühlung herbei. Die Sonne lässt Sóller von früh bis spät in sommerlicher Pracht erstrahlen, denn der Sonnenaufgang erfolgt nicht vor 4:45 Uhr und der Sonnenuntergang zieht sich bis nach 19:03 Uhr.

Für alle Sonnenanbeter und Sommergenießer ist die letzte Juliwoche in Sóller der perfekte Zeitpunkt, um die Vielfalt der Insel Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.7.2024, 01:45:50. +++